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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Одна з найстарших жінок з COVID-19 одужала в Туреччині: що відомо

      -
      Вилікувалася від COVID-19 / www.aa.com.tr/

      В Туреччині повідомили про одужання від коронавірусу Хавахан Караденіз. Це одна з найстаріших жінок у світі, які одужала від COVID-19.

      Хавахан має 107 років і пробула в лікарні вона тиждень. Як кажуть лікарі, одужала завдяки міцному імунітету. Про це повідомила інформаційна агенція "Анадолу".

      Цікаво Туреччина допоможе Україні боротися з коронавірусом

      Нині вона на двотижневому карантині вдома разом з онуком, який доглядає за бабусею. Загалом в неї четверо дітей, 11 онуків та 15 правнуків. Турецька інформаційна агенція “Анадолу” написала, що медики шоковані він того, як швидко 107-річна жінка подолала COVID-19.

      "Я навіть не думала, що так багато часу проведу в лікарні. Коли мене привезли, я сказала, що через два дні поїду звідси. Але цього не сталося. Це дуже гарна лікарня і лікарі", – повідомила Хавахан Караденіз.

      Дивіться відео про жінку, яка подолала COVID-19:

       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Туреччини
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