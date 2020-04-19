Одна з найстарших жінок з COVID-19 одужала в Туреччині: що відомо

В Туреччині повідомили про одужання від коронавірусу Хавахан Караденіз. Це одна з найстаріших жінок у світі, які одужала від COVID-19.

Хавахан має 107 років і пробула в лікарні вона тиждень. Як кажуть лікарі, одужала завдяки міцному імунітету. Про це повідомила інформаційна агенція "Анадолу".

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Нині вона на двотижневому карантині вдома разом з онуком, який доглядає за бабусею. Загалом в неї четверо дітей, 11 онуків та 15 правнуків. Турецька інформаційна агенція “Анадолу” написала, що медики шоковані він того, як швидко 107-річна жінка подолала COVID-19.

"Я навіть не думала, що так багато часу проведу в лікарні. Коли мене привезли, я сказала, що через два дні поїду звідси. Але цього не сталося. Це дуже гарна лікарня і лікарі", – повідомила Хавахан Караденіз.

Дивіться відео про жінку, яка подолала COVID-19: