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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Ще 4 військовослужбовці захворіли на коронавірус: деталі

      - Читать новость на русском
      Коронавірус у ЗСУ / niss.gov.ua

      У Збройних силах України зафіксували 4 нових випадки захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців. Тепер у лавах ЗСУ 39 бійців хворі на коронавірус.

      Усі 4 випадки зафіксували у військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Корольова, написали на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.

      Важливо Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 20 квітня

      Раніше повідомлялося, що курсант Житомирського військового інституту, контактував з мамою, у якої діагностували коронавірус.

      Після отримання інформації 8 квітня, військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 людей) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця госпіталізували до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю,
      – мовиться у повідомленні.

      Враховуючи результат тестування, термін обсервації військовослужбовців подовжили. Найближчим часом ПЛР-тестування зроблять усім, хто входить до цієї групи. 

      Коронавірус у ЗСУ: головне

      • Загалом у ЗСУ 39 бійців хворі на коронавірус, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.
      • На ізоляції перебувають 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 38 людей.
      • Найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими друзями та рідними.


      Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Збройні сили України
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