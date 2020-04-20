Ще 4 військовослужбовці захворіли на коронавірус: деталі
У Збройних силах України зафіксували 4 нових випадки захворювання на COVID-19 серед військовослужбовців. Тепер у лавах ЗСУ 39 бійців хворі на коронавірус.
Усі 4 випадки зафіксували у військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Корольова, написали на сторінці Командування Медичних сил ЗСУ у фейсбуці.
Важливо Коронавірус у Збройних силах України: останні новини станом на 20 квітня
Раніше повідомлялося, що курсант Житомирського військового інституту, контактував з мамою, у якої діагностували коронавірус.
Після отримання інформації 8 квітня, військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 людей) був негайно ізольований. Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця госпіталізували до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю,
– мовиться у повідомленні.
Враховуючи результат тестування, термін обсервації військовослужбовців подовжили. Найближчим часом ПЛР-тестування зроблять усім, хто входить до цієї групи.
Коронавірус у ЗСУ: головне
- Загалом у ЗСУ 39 бійців хворі на коронавірус, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.
- На ізоляції перебувають 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 38 людей.
- Найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими друзями та рідними.
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу
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