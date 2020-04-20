Еще 4 военнослужащих заболели коронавирусом: детали

В Вооруженных силах Украины зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих. Теперь в рядах ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом.

Все 4 случая зафиксировали у военнослужащих Житомирского военного института имени Королева, написали на странице Командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

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Ранее сообщалось, что курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой диагностировали коронавирус.

После получения информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя,

– говорится в сообщении.

Учитывая результат тестирования, срок обсервации военнослужащих продлили. В ближайшее время ПЦР-тестирование сделают всем, кто входит в эту группу.

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Всего в ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.

На изоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 38 человек.

Чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими друзьями и родными.



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