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      Еще 4 военнослужащих заболели коронавирусом: детали

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      Коронавирус в ВСУ / niss.gov.ua

      В Вооруженных силах Украины зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих. Теперь в рядах ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом.

      Все 4 случая зафиксировали у военнослужащих Житомирского военного института имени Королева, написали на странице Командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.

      Важно Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости состоянию на 20 апреля

      Ранее сообщалось, что курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой диагностировали коронавирус.

      После получения информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя,
      – говорится в сообщении.

      Учитывая результат тестирования, срок обсервации военнослужащих продлили. В ближайшее время ПЦР-тестирование сделают всем, кто входит в эту группу.

      Коронавирус в ВСУ: главное

      • Всего в ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.
      • На изоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 38 человек.
      • Чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими друзьями и родными.


      Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Вооруженные силы Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины
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