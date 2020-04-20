Еще 4 военнослужащих заболели коронавирусом: детали
В Вооруженных силах Украины зафиксировали 4 новых случая заболевания COVID-19 среди военнослужащих. Теперь в рядах ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом.
Все 4 случая зафиксировали у военнослужащих Житомирского военного института имени Королева, написали на странице Командования Медицинских сил ВСУ в фейсбуке.
Важно Коронавирус в Вооруженных силах Украины: последние новости состоянию на 20 апреля
Ранее сообщалось, что курсант Житомирского военного института, контактировал с мамой, у которой диагностировали коронавирус.
После получения информации 8 апреля, военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован. После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парня госпитализировали в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя,
– говорится в сообщении.
Учитывая результат тестирования, срок обсервации военнослужащих продлили. В ближайшее время ПЦР-тестирование сделают всем, кто входит в эту группу.
Коронавирус в ВСУ: главное
- Всего в ВСУ 39 бойцов больны коронавирусом, из них 2 человека выздоровели и 2 летальных случая.
- На изоляции находятся 309 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 38 человек.
- Чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими друзьями и родными.
Читайте также
-
В России тысяча людей вышли на митинг против карантина, произошли потасовки с полицией: видеосегодня , 16:50
-
Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесах из-за поджогов – Аваковсегодня , 13:11
-
Секреты мозга: как эффективно запоминать важноесегодня , 16:00
-
Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фотосегодня , 12:35
-
Какой радиационный фон в Киеве и области: последние новостисегодня , 14:41
-
Шмигаль не сумел провести переговоры с Меркель из-за "непредсказуемых неотложных дел"сегодня , 16:42