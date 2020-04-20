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      Новости коронавируса 20 апреля: 7 областей не подали данных за сутки,в РФ почти 50 тысяч больных

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 20 апреля / unsplash.com

      В Украине 7 областей не подали никаких данных о тестировании украинцев на коронавирус. В Минздраве возмущены. Всего в Украине уже 5 710 случаев. В России официально подтвердили уже более 47 тысяч больных. Трамп хочет отправить в Китай следователей, чтобы те расследовали вспышку коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 20 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      В Украине подтвердили 5 710 случаев COVID-19 (из них 261 – за последние сутки). 151 человек умер от коронавируса, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек выздоровели.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 330 случаев (18 выздоровели);
      • Волынская область – 158 случаев (13 выздоровели);
      • Днепропетровская область – 118 случаев (9 выздоровели);
      • Донецкая область – 16 случаев (6 выздоровели);
      • Житомирская ообласть – 226 случаев (1 выздоровел);
      • Закарпатская область – 196 случаев (16 выздоровели);
      • Запорожская область – 134 случая (17 выздоровели);
      • Ивано-Франковская область – 512 случаев (27 выздоровели);
      • г. Киев – 850 случаев (33 выздоровели);
      • Киевская область – 333 случая (26 выздоровели);
      • Кировоградская область – 246 случаев (17 выздоровели);
      • Львовская область – 253 случая (22 выздоровели);
      • Луганская область – 24 случая (3 выздоровели);
      • Николаевская область – 37 случаев;
      • Одесская область – 137 случаев;
      • Полтавская область – 63 случая (10 выздоровели);
      • Ровненская область – 312 случаев (21 выздоровел);
      • Сумская область – 83 случая (10 выздоровели);
      • Тернопольская область – 414 случаев (34 выздоровели);
      • Харьковская область – 73 случая (2 выздоровели);
      • Херсонская область – 63 случая (7 выздоровели);
      • Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели);
      • Черкасская область – 165 случаев (28 выздоровели);
      • Черновицкая область – 906 случаев (31 выздоровел);
      • Черниговская область – 12 случаев (3 выздоровели).


      Сколько больных коронавирусом в Украине за 20 апреля / Инфографика Минздрава

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      Главное о коронавирусе в мире

      Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2,4 миллиона, умерли более 165 тысяч человек, выздоровели более 600 тысяч пациентов. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (764 265), Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743). В Великобритании – уже более 120 тысяч случаев.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье Новости США
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