Новости коронавируса 20 апреля: 7 областей не подали данных за сутки,в РФ почти 50 тысяч больных
В Украине 7 областей не подали никаких данных о тестировании украинцев на коронавирус. В Минздраве возмущены. Всего в Украине уже 5 710 случаев. В России официально подтвердили уже более 47 тысяч больных. Трамп хочет отправить в Китай следователей, чтобы те расследовали вспышку коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 апреля.
Новости о коронавирусе в Украине 20 апреля
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 5 710 случаев COVID-19 (из них 261 – за последние сутки). 151 человек умер от коронавируса, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек выздоровели.
Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
География распространения коронавируса в Украине:
- Винницкая область – 330 случаев (18 выздоровели);
- Волынская область – 158 случаев (13 выздоровели);
- Днепропетровская область – 118 случаев (9 выздоровели);
- Донецкая область – 16 случаев (6 выздоровели);
- Житомирская ообласть – 226 случаев (1 выздоровел);
- Закарпатская область – 196 случаев (16 выздоровели);
- Запорожская область – 134 случая (17 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 512 случаев (27 выздоровели);
- г. Киев – 850 случаев (33 выздоровели);
- Киевская область – 333 случая (26 выздоровели);
- Кировоградская область – 246 случаев (17 выздоровели);
- Львовская область – 253 случая (22 выздоровели);
- Луганская область – 24 случая (3 выздоровели);
- Николаевская область – 37 случаев;
- Одесская область – 137 случаев;
- Полтавская область – 63 случая (10 выздоровели);
- Ровненская область – 312 случаев (21 выздоровел);
- Сумская область – 83 случая (10 выздоровели);
- Тернопольская область – 414 случаев (34 выздоровели);
- Харьковская область – 73 случая (2 выздоровели);
- Херсонская область – 63 случая (7 выздоровели);
- Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели);
- Черкасская область – 165 случаев (28 выздоровели);
- Черновицкая область – 906 случаев (31 выздоровел);
- Черниговская область – 12 случаев (3 выздоровели).
Сколько больных коронавирусом в Украине за 20 апреля / Инфографика Минздрава
Главные новости о коронавирусе в Украине
Актуально Можно ли возобновить обучение в школах и университетах: объяснение вирусолога
- В Киеве за последние сутки зафиксировали 49 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 и две смерти.
- У 1 074 медиков в Украине подтвердили коронавирус, из них у 43 – за минувшие сутки.
- За границей от коронавируса лечатся 174 украинца. 26 наших граждан выздоровели, шестеро, к сожалению, умерли.
- В Вооруженных силах Украины подтверждены 35 случаев COVID-19. От коронавирусной инфекции удалось выздороветь двум военным, еще двое умерли.
- 20 апреля глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки в Украине семь областей не подали никакой информации по тестированию украинцев на коронавирус. В частности, это касается Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областей.
- На Сумщине объяснили, почему вовремя не сообщили количество новых случаев заражения COVID-19. Директор областного лабцентра Владимир Збаражский заявил, что в Сумской области результаты исследований на коронавирус за 19 апреля подали не вовремя в Киев потому, что получили их с опозданием.
- В Минздраве предупредили, что через пять – десять дней после Пасхальных праздников в Украине может произойти новая вспышка заражений коронавирусом. Много украинцев, несмотря на карантин, пошли в церковь на Пасху, где могли заразиться.
- Пасхальную службу в Почаевской Свято-Успенской лавре посетило большое количество прихожан. Они не соблюдали правила социальной дистанции, часть из них была без масок. За нарушение карантина полиция начала уголовное производство.
- В то же время Патриарх Филарет проигнорировал рекомендации медиков и власти о соблюдении карантинных ограничений во время Пасхи. Во время Пасхальной службы в столичном Владимирском соборе он был без маски и перчаток, а причащал прихожан из одной ложки.
- На Тернопольщине ищут 5 человек, сбежавших от обсервации после приезда из-за границы. По правилам карантина, эти люди должны были бы отправиться на обязательную 14-дневную обсервацию.
- В Минздраве также рассказали, что лечение от коронавируса в больницах Украины обходится государству от 300 до 10 тысяч гривен за пациента в сутки – в зависимости от состояния госпитализированных. Причем от 20 до 30% госпитализированных нуждаются в интенсивной терапии, то есть их лечение – дороже.
- Украинские медики, которые помогают Италии в борьбе с коронавирусом, вернутся на неделю позже, чем ожидалось, а именно – 25 апреля. Это связано с просьбой итальянского правительства.
- На Житомирщине, в городе Коростень, 6-месячный ребенок заразился коронавирусом.
Новости о коронавирусе в мире за 20 апреля
Главное о коронавирусе в мире
Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2,4 миллиона, умерли более 165 тысяч человек, выздоровели более 600 тысяч пациентов. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (764 265), Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743). В Великобритании – уже более 120 тысяч случаев.
- Угрожающих масштабов приобретает ситуация с коронавирусом в России. Там официально подтвердили 47 121 случай заражения коронавирусом, большинство из которых в Москве. Всего в стране от коронавируса умерли 405 человек. В общем COVID-19 зафиксировали во всех российских регионах.
- США снова обвиняют Китай в сокрытии информации о распространении коронавируса в стране. Поэтому Трамп намерен отправить следователей в Китай, чтобы они провели расследование вспышки COVID-19.
- Facebook решил не только бороться с распространением дезинформации о коронавирусе, но и "воспитывать" тех, кто эти фейки распространяет. Социальная сеть будет предлагать проверить эти данные на сайте ВОЗ.
- В Турции сообщили о выздоровлении от коронавируса 107-летней Хавахан Карадениз. Это одна из самых старших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19.
- Звездный сербский теннисист Новак Джокович выступил против обязательной вакцинации от коронавируса. По словам Джоковича, у него свои взгляды на этот вопрос.
Коронавирус и мировая экономика
- Прибыль авиакомпаний из-за связанного с коронавирусом кризиса в 2020 году снизится на 55% или на 314 миллиардов долларов в сравнении с показателем 2019 года.
- На время карантина правительство Чехии установило денежную помощь семьям, которые имеют детей, и малым предпринимателям. Из-за карантина в Чехии семьям выдают 13 тысяч крон, ФЛП – 25 тысяч.
- В Германии каждый третий отель и ресторан может обанкротиться из-за введенных карантинных ограничений. Около 70 тысяч гостиниц и ресторанов без помощи государства станут банкротами.
- Пандемия коронавируса отрицательно влияет на мировую торговлю наркотиками. Закрытые границы и разрыв поставок из Китая, на который ориентируются наркоторговцы, мощно ударили по ним.
Интересные исследования
- У людей, переболевших COVID-19, вырабатывается иммунитет. Но пока неизвестно, насколько он устойчив. Об этом рассказала вирусолог Алла Мироненко.
- Мужчины болеют COVID-19 чаще чем женщины, и для них заболевание оказывается труднее. Причины этого могут быть связаны с генетикой, половыми гормонами. Ученые преимущественно подчеркивают, что в группе риска находятся пожилые люди, и те, кто имеют хронические заболевания.
Читайте также
-
Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фотосегодня , 12:35
-
Картели кусают локти: как коронавирус повлиял на мировую торговлю наркотикамисегодня , 09:39
-
Нарушение карантина в Почаевской лавре: полиция открыла производствосегодня , 13:02
-
В Польше произошел взрыв на химзаводе: появились жуткие фото и видеосегодня , 13:02
-
Впервые за 20 лет: цены на американскую нефть упали ниже 15 долларовсегодня , 11:31
-
Карантин открыл нам глазасегодня , 12:00