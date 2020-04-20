Новости коронавируса 20 апреля: 7 областей не подали данных за сутки,в РФ почти 50 тысяч больных

В Украине 7 областей не подали никаких данных о тестировании украинцев на коронавирус. В Минздраве возмущены. Всего в Украине уже 5 710 случаев. В России официально подтвердили уже более 47 тысяч больных. Трамп хочет отправить в Китай следователей, чтобы те расследовали вспышку коронавируса. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 20 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 20 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 5 710 случаев COVID-19 (из них 261 – за последние сутки). 151 человек умер от коронавируса, из них 80 мужчин и 71 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%). 359 человек выздоровели.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 330 случаев (18 выздоровели);

Волынская область – 158 случаев (13 выздоровели);

Днепропетровская область – 118 случаев (9 выздоровели);

Донецкая область – 16 случаев (6 выздоровели);

Житомирская ообласть – 226 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская область – 196 случаев (16 выздоровели);

Запорожская область – 134 случая (17 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 512 случаев (27 выздоровели);

г. Киев – 850 случаев (33 выздоровели);

Киевская область – 333 случая (26 выздоровели);

Кировоградская область – 246 случаев (17 выздоровели);

Львовская область – 253 случая (22 выздоровели);

Луганская область – 24 случая (3 выздоровели);

Николаевская область – 37 случаев;

Одесская область – 137 случаев;

Полтавская область – 63 случая (10 выздоровели);

Ровненская область – 312 случаев (21 выздоровел);

Сумская область – 83 случая (10 выздоровели);

Тернопольская область – 414 случаев (34 выздоровели);

Харьковская область – 73 случая (2 выздоровели);

Херсонская область – 63 случая (7 выздоровели);

Хмельницкая область – 49 случаев (5 выздоровели);

Черкасская область – 165 случаев (28 выздоровели);

Черновицкая область – 906 случаев (31 выздоровел);

Черниговская область – 12 случаев (3 выздоровели).



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Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 2,4 миллиона, умерли более 165 тысяч человек, выздоровели более 600 тысяч пациентов. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (764 265), Испания (198 674), Италия (178 972), Франция (152 894) и Германия (145 743). В Великобритании – уже более 120 тысяч случаев.

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