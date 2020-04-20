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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нідерланди відновили авіарейси з країнами, які найбільше страждають від коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Нідерланди відновили авіарейси з Італією, Іспанією, Австрією / ukrinform.ua

      Нідерланди з 17 квітня зняли заборону на авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією. Однак іноземці, які хочуть в’їхати у країну, зобов'язані повідомити про свій стан здоров’я.

      Про послаблення карантинних обмежень у Нідерландах інформує Easa.europa.eu.

      Читайте також Карантин через коронавірус послаблять США, Італія та Сербія

      З 17 квітня Нідерланди зняла заборону на авіасполучення з Австрією, Іспанією та Італією,
      – йдеться у повідомленні.

      Щоправда, пасажири (зокрема, й транзитні), які летять до Нідерландів з країн з підвищеним ризиком зараження коронавірусом, повинні надати документ про свій стан здоров’я.

      Авіакомпанії перед реєстрацією на рейс надаватимуть пасажирам спеціальну форму, яку потрібно заповнити.

      Пасажир повинен правдиво відповісти на запитання. Згодом пред'явити форму слід перед посадкою та зберігати впродовж усього польоту. Якщо на одне із запитань у формі буде відповідь "так", авіакомпанія не допустить пасажира на борт.

      Коронавірус в Європі: основне

      • Станом на 20 квітня найбільше випадків заражень коронавірусом зафіксували у США – понад 746 тисяч.
      • Серед європейських країн найбільш уражені Іспанія – понад 195 тисяч випадків COVID-19, Італія – 178 тисяч, Франція – 152 тисячі.
      • Карантинні обмеження послабили або планують це зробити вже незабаром такі країни Європи: Австрія, Норвегія, Данія, Чехія, Іспанія, Італія, Греція, Польща. Детально читайте за посиланням.
      • Однак у ВООЗ застерігають від надто швидкого виходу з карантину, який може призвести до повторного спалаху коронавірусної інфекції.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Подорожі Австрія авіація Нідерланди
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