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      Нидерланды возобновили авиарейсы со странами, которые больше всего страдают от коронавируса

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      Нідерланди відновили авіарейси з Італією, Іспанією, Австрією / ukrinform.ua

      Нидерланды с 17 апреля сняли запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией. Однако иностранцы, которые хотят въехать в страну, обязаны сообщить о своем состоянии здоровья.

      О послаблениях карантинных ограничений в Нидерландах информирует Easa.europa.eu.

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      С 17 апреля Нидерланды сняла запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией,
      – говорится в сообщении.

      Правда, пассажиры (в том числе и транзитные), которые летят в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, должны предоставить документ о своем состоянии здоровья.

      Авиакомпании, перед регистрацией на рейс будут предоставлять пассажирам специальную форму, которую нужно заполнить.

      Пассажир должен правдиво ответить на вопрос. Впоследствии предъявить форму следует перед посадкой и хранить в течение всего полета. Если на один из вопросов в форме будет ответ "да", авиакомпания не допустит пассажира на борт.

      Коронавирус в Европе: основное

      • По состоянию на 20 апреля больше всего случаев заражений коронавирусом зафиксировали в США – более 746 тысяч.
      • Среди европейских стран наиболее пораженные Испания – более 195 тысяч случаев COVID-19, Италия – 178 тысяч, Франция – 152 тысячи.
      • Карантинные ограничения ослабили или планируют это сделать уже вскоре такие страны Европы: Австрия, Норвегия, Дания, Чехия, Испания, Италия, Греция, Польша. Подробно читайте по ссылке.
      • Однако в ВОЗ предостерегают от слишком быстрого выхода из карантина, который может привести к повторной вспышке коронавируснойї инфекции.


      Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Путешествия Австрия авиация Коронавирус COVID-19 Нидерланды
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