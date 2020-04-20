Нидерланды возобновили авиарейсы со странами, которые больше всего страдают от коронавируса

Нидерланды с 17 апреля сняли запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией. Однако иностранцы, которые хотят въехать в страну, обязаны сообщить о своем состоянии здоровья.

О послаблениях карантинных ограничений в Нидерландах информирует Easa.europa.eu.

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С 17 апреля Нидерланды сняла запрет на авиасообщение с Австрией, Испанией и Италией,

– говорится в сообщении.

Правда, пассажиры (в том числе и транзитные), которые летят в Нидерланды из стран с повышенным риском заражения коронавирусом, должны предоставить документ о своем состоянии здоровья.

Авиакомпании, перед регистрацией на рейс будут предоставлять пассажирам специальную форму, которую нужно заполнить.

Пассажир должен правдиво ответить на вопрос. Впоследствии предъявить форму следует перед посадкой и хранить в течение всего полета. Если на один из вопросов в форме будет ответ "да", авиакомпания не допустит пассажира на борт.

Коронавирус в Европе: основное

По состоянию на 20 апреля больше всего случаев заражений коронавирусом зафиксировали в США – более 746 тысяч.

Среди европейских стран наиболее пораженные Испания – более 195 тысяч случаев COVID-19, Италия – 178 тысяч, Франция – 152 тысячи.

– более 195 тысяч случаев COVID-19, – 178 тысяч, – 152 тысячи. Карантинные ограничения ослабили или планируют это сделать уже вскоре такие страны Европы: Австрия, Норвегия, Дания, Чехия, Испания, Италия, Греция, Польша. Подробно читайте по ссылке.

уже вскоре такие страны Европы: Австрия, Норвегия, Дания, Чехия, Испания, Италия, Греция, Польша. Подробно читайте по ссылке. Однако в ВОЗ предостерегают от слишком быстрого выхода из карантина, который может привести к повторной вспышке коронавируснойї инфекции.



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