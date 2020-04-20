Когда следует ожидать пик коронавируса в Украине: прогнозы Кабмина

В украинском правительстве ожидают, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине придется на начало мая 2020 года. После его прохождения Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики.

Об этом Президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба украинского президента.

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Какие темы обсудили на совещании

Выплаты врачам и медицинскому персоналу, участвующему в борьбе с распространением коронавируса.

Дополнительные выплаты должны состояться в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей.

В Кабмине объяснили, что в одном из регионов произошла техническая ошибка, а где-то перезагружали оборудование. Также в правительстве утверждают, что на Пасху множество украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.

В то же время здесь сообщили, что все данные обязательно будут включены в общую статистику.

Отдельно Зеленский поблагодарил Национальную гвардию за помощь в разгрузке самолетов, которые привозят средства защиты.

К слову, ранее в Минздраве предупреждали, что новая вспышка заражений коронавируса в Украине может произойти через пять – десять дней после Пасхальных праздников. Причина – много украинцев, несмотря на карантин, пошли в церковь, где могли заразиться.

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