В карантин украинцам будут предлагать работу с зарплатой в 8 тысяч гривен, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль сказал, что правительство работает над созданием 500 тысяч рабочих мест. Он отметил, что в Кабмине есть идеи относительно вакансий, которые украинцы могут получить в период карантина. Зарплата будет колебаться в пределах 6 – 8 тысяч гривен.

Говориться о работе в социальной, коммунальной и бюджетной сферах. Об этом премьер-министр Украины в интервью РБК-Украина.

Важно Карантин в Украине могут продолжить – но со смягчениями, – Шмигаль

Он отметил, что зарплата составит 6000 – 8000 гривен. Шмыгаль добавил, что этих денег хватит, чтобы "элементарно прожить".

Для того, чтобы питаться, достаточно (говориться о 16 тысяч гривен, которые могут заработать муж и жена – 24 канал). Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен. Но я повторяю, это не для откладывания, мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить,

– подчеркнул Шмигаль.

Каждый день самой работы премьер объяснив, что это будет простая работа, на которую человек сможет легко устроиться, а на следующий день уже работать.

Обратите внимание В Украине ежедневно появляется 6 тысяч безработных

Ну, например, класть брусчатку или озеленителем и тому подобное. Во-первых, мы таким образом приберем в наших городах, районах и в целом в Украине с помощью такого количества и качества рабочих мест. Во-вторых, как я уже говорил, мы дадим возможность людям уже сейчас зарабатывать минимальные средства. Идея такая,

– заявил глава правительства.

Также Шмыгаль напомнил, что Кабмин работает над созданием 500 тысяч рабочих мест, которые дадут возможность человеку несколько месяцев продержаться в условиях имеющихся ограничений" и "зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства".

Что известно о вакансиях в Украине?В период карантина на рынке труда Украины исчезли почти все новые вакансии. Это связано с негативными прогнозами относительно будущего развития экономики. Несмотря на сокращение спроса на новую рабочую силу, работодатели пытаются сохранить имеющиеся рабочие места и не увольнять людей.

Даже ИТ-компании, которые являются наименее уязвимыми к карантину, прекратили набор новых сотрудников. В Нацбанке сообщили, что количество новых резюме на рынке труда на том же уровне, и что в начале карантина.



Влияние карантина на финансы украинцев / Инфографика 24 канала