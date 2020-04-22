Когда Украина выйдет из карантина: Шмыгаль назвал ключевые условия
Кабинет Министров Украины имеет четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Есть стартовая точка реализации этого плана. Ее условно называют "День К", то есть день конца карантина.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну 22 квітня.
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Як підкреслив він, початок реалізації цього плану уряд зможе запустити за умови сприятливої епідеміологічної ситуації, і за прогнозами, це день мав би настати 11 травня. Прем'є пояснив, саме така дата, оскільки за розрахунками Академії наук, в Україні очікують пік між 3 і 8 травня.
Умови настання першого дня, який буде символізувати початок виходу з карантину:
- протягом 10 днів відсоток виявлених випадків COVID-19 в Україні мав би не змінюватися, мав би коливатися в межах плюс – мінус 5%,
- лікарні мають бути заповненими пацієнтами з коронавірусом менше ніж на 50% (нинішня заповнюваність – до 10%);
Після цього уряд реалізовує ще 4 етапи.
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