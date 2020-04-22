В Украине продлили карантин до 11 мая

Кабинет Министров Украины решил на общенациональном уровне продлить карантин из-за коронавируса до 11 мая.

Предварительный срок карантина в Украине должен завершиться 24 апреля. Однако на заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

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Премьер отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают в период с 3 по 8 мая. Шмыгаль добавил, что Кабинет министров Украины может смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая.

Если эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственных товаров, возможны другие смягчающие меры, которые анонсируют в начале мая,

– сказал Шмигаль.

Глава правительства отметил, что при принятии решения о продлении карантина Кабмин опирался на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава. Согласно им, пик заболеваемости может наступить в начале мая.

В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем "День К". По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая,

– заявил Шмыгаль.



Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

Что известно о карантине в Украине из-за коронавируса

Карантин ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако из-за вспышки болезни его продлили до 24 апреля.

Закрыты рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.

С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам.

С 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.

27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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