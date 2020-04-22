В Украине продлили карантин до 11 мая
Кабинет Министров Украины решил на общенациональном уровне продлить карантин из-за коронавируса до 11 мая.
Предварительный срок карантина в Украине должен завершиться 24 апреля. Однако на заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.
Важно Карантин в Украине: что можно делать, а что – запрещено
Премьер отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают в период с 3 по 8 мая. Шмыгаль добавил, что Кабинет министров Украины может смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая.
Если эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственных товаров, возможны другие смягчающие меры, которые анонсируют в начале мая,
– сказал Шмигаль.
Глава правительства отметил, что при принятии решения о продлении карантина Кабмин опирался на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава. Согласно им, пик заболеваемости может наступить в начале мая.
В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем "День К". По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая,
– заявил Шмыгаль.
Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала
Что известно о карантине в Украине из-за коронавируса
- Карантин ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако из-за вспышки болезни его продлили до 24 апреля.
- Закрыты рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
- С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
- Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.
- С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам.
- С 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.
Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала
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