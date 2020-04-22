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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине продлили карантин до 11 мая

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      В Украине продлили карантин до 11 мая. / Getty images

      Кабинет Министров Украины решил на общенациональном уровне продлить карантин из-за коронавируса до 11 мая.

      Предварительный срок карантина в Украине должен завершиться 24 апреля. Однако на заседании правительства 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

      Важно Карантин в Украине: что можно делать, а что – запрещено

      Премьер отметил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидают в период с 3 по 8 мая. Шмыгаль добавил, что Кабинет министров Украины может смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая.

      Если эпидемиологическая ситуация будет способствовать, то 11 мая мы сможем говорить об открытии парков, скверов, учреждений торговли непродовольственных товаров, возможны другие смягчающие меры, которые анонсируют в начале мая,
      – сказал Шмигаль.

      Глава правительства отметил, что при принятии решения о продлении карантина Кабмин опирался на моделирование аналитиков НАН Украины и данные Минздрава. Согласно им, пик заболеваемости может наступить в начале мая.

      В то же время у нас есть четкий план выхода из карантина. Он состоит из 5 этапов. Стартовую точку этого плана мы называем "День К". По нашим расчетам, "День К" должен наступить 12 мая,
      – заявил Шмыгаль.


      Карантин до 11 мая / Инфографика 24 канала

      Что известно о карантине в Украине из-за коронавируса

      • Карантин ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако из-за вспышки болезни его продлили до 24 апреля.
      • Закрыты рынки, ТРЦ, заведения общественного питания, кинотеатры, фитнес-клубы и салоны красоты.
      • С 25 марта во всех регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации.
      • Верховная Рада ввела уголовную ответственность за нарушение карантина.
      • С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцам.
      • С 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
      • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • Люди, которые посещали страны/регионы с местной передачей вируса в обществе в соответствии с ситуационными отчетами ВОЗ, должны находиться на обсервации в течение 14 дней.


      Что запрещено в Украине из-за коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк, Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости политики Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине
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