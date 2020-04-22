В Україні продовжили карантин до 11 травня
Кабінет Міністрів України вирішив на загальнонаціональному рівні продовжити карантин через коронавірус до 11 травня.
Попередній термін карантину в Україні мав завершитися 24 квітня. Однак на засідання уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.
Важливо Карантин в Україні: що можна робити, а що заборонено
Прем'єр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів може пом'якшити низку обмежувальних заходів з 11 травня.
Якщо епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчих товарів, можливо, інші пом'якшувальні заходи, які анонсують на початку травня,
– сказав Шмигаль.
Очільник уряду зазначив, що під час ухвалення рішення про продовження карантину Кабмін спирався на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ. Згідно з ними, пік захворюваності може настати на початку травня.
Водночас у нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо "День К". За нашими розрахунками, "День К" має настати 12 травня,
– заявив Шмигаль.
Що відомо про карантин в Україні через коронавірус
- Карантин запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак через спалах хвороби його продовжили до 24 квітня.
- Закриті ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
- З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
- Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.
- Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців.
- Від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
- Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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