В Україні продовжили карантин до 11 травня

Кабінет Міністрів України вирішив на загальнонаціональному рівні продовжити карантин через коронавірус до 11 травня.

Попередній термін карантину в Україні мав завершитися 24 квітня. Однак на засідання уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

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Прем'єр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів може пом'якшити низку обмежувальних заходів з 11 травня.

Якщо епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчих товарів, можливо, інші пом'якшувальні заходи, які анонсують на початку травня,

– сказав Шмигаль.

Очільник уряду зазначив, що під час ухвалення рішення про продовження карантину Кабмін спирався на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ. Згідно з ними, пік захворюваності може настати на початку травня.

Водночас у нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо "День К". За нашими розрахунками, "День К" має настати 12 травня,

– заявив Шмигаль.

Що відомо про карантин в Україні через коронавірус

Карантин запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак через спалах хвороби його продовжили до 24 квітня.

Закриті ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.

З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.

Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.

Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців.

Від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.

27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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