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      В Україні продовжили карантин до 11 травня

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      В Україні продовжили карантин до 11 травня / Getty images

      Кабінет Міністрів України вирішив на загальнонаціональному рівні продовжити карантин через коронавірус до 11 травня.

      Попередній термін карантину в Україні мав завершитися 24 квітня. Однак на засідання уряду 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня.

      Важливо Карантин в Україні: що можна робити, а що заборонено

      Прем'єр зауважив, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікують у період з 3 по 8 травня. Шмигаль додав, що Кабінет Міністрів може пом'якшити низку обмежувальних заходів з 11 травня.

      Якщо епідеміологічна ситуація буде сприяти, то 11 травня ми зможемо говорити про відкриття парків, скверів, закладів торгівлі непродовольчих товарів, можливо, інші пом'якшувальні заходи, які анонсують на початку травня,
      – сказав Шмигаль.

      Очільник уряду зазначив, що під час ухвалення рішення про продовження карантину Кабмін спирався на моделювання аналітиків НАН України та дані МОЗ. Згідно з ними, пік захворюваності може настати на початку травня.

      Водночас у нас є чіткий план виходу з карантину. Він складається з 5 етапів. Стартову точку цього плану ми називаємо "День К". За нашими розрахунками, "День К" має настати 12 травня,
      – заявив Шмигаль. 

      Що відомо про карантин в Україні через коронавірус

      • Карантин запровадили 12 березня. Спершу він мав протривати до 3 квітня, однак через спалах хвороби його продовжили до 24 квітня.
      • Закриті ринки, ТРЦ, заклади громадського харчування, кінотеатри, фітнес-клуби і салони краси.
      • З 25 березня в усіх регіонах України ввели режим надзвичайної ситуації.
      • Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність за порушення карантину.
      • Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців.
      • Від 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
      • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.
      • Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді відповідно до ситуаційних звітів ВООЗ, повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів.


      Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Альона Захарова, Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України Здоров'я Денис Шмигаль
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