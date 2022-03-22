Компания Meta, создающая софт и инфраструктуру для социальных сетей, признана в России экстремистской организацией.

Строили Иран, а построили Ирак Никто не спасет россиян от самих себя

Прокуроры обратились в суд, суд рассмотрел за и против, и решил – таки да, экстремистская.

Кто следующий

Не понимаю, почему не признаны экстремистами прокладки и сахар?

Исчезать с прилавков в такой момент, прямо в разгар "специальной операции", это предательство в самом чистом виде. Уверен, наш народ выплюнет прокладки и сахар как мошек.

Но куда смотрят суд и прокуратура? Нет ли там тайных наймитов Меты.

Кто не дебил, тот – не патриот. Третьего не дано.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что в России проблемы: