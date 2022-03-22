Компанія Мета, що створює софт та інфраструктуру для соціальних мереж, визнана в Росії екстремістською організацією.

Будували Іран, а збудували Ірак Ніхто не рятуватиме росіян від самих себе

Прокурори звернулися до суду, суд розглянув і проти, і вирішив – так, екстремістська.

Хто наступний

Не розумію, чому не визнані екстремістами прокладки та цукор? Зникати з прилавків у такий момент, прямо в розпал "спеціальної операції", це зрада у чистому вигляді.

Впевнений, наш народ виплюне прокладки та цукор як мошок.

Але куди дивляться суд та прокуратура? Чи немає там таємних наймитів Мети.

Хто не дебіл, той – не патріот. Третього не дано.

Жорстокі обстріли по цивільних – це симптом, що у Росії проблеми: