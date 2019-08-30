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      Следующие 5 лет Зеленский будет формировать отношение к Порошенко

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / УНІАН

      Ближайшие пять лет определят не только биографию Владимира Зеленского. Скорее, эти годы определят наше отношение к каденции Петра Порошенко.

      Новому президенту доверяют 70% украинских граждан. По этому показателю он абсолютный рекордсмен среди предшественников. Но, если быть точным, эти цифры – они не про действующего главу государства. Они про веру украинских избирателей в результат своего голосования.

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      Потому что вплоть до осени Владимир Зеленский по своему функционалу обречен напоминать британскую королеву. Нет смысла подводить итоги его первой "стодневки" – она пришлась на избирательную кампанию. Какие-либо промежуточные итоги можно будет подбивать лишь после второй "стодневки". Которая начнется уже с сентября.

      Именно тогда мы сможем оценить законотворчество нового парламента. Приоритеты президентской команды. Кадровые назначения и масштаб обещанных реформ. Избиратели нового президента получат основания для выводов. Поводы для оптимизма и причины для разочарований. А пока что 70% доверия – это история про "ожидание счастья" и "веру в собственные надежды".

      Но в том и особенность, что президентство Владимира Зеленского напишет не только его личную политическую биографию. Оно вдобавок напишет политическую биографию Петра Порошенко.

      Отношение к политику в конце его каденции всегда зависит от уровня ожиданий в ее начале. Для многих наших сограждан последние пять лет стали периодом несбывшихся надежд. Справедливости ради нужно сказать, что и надежды были очень разными. Кто-то ждал окончания войны. Кто-то – бытового благополучия. Кто-то – победы над коррупцией и новых правил игры. Тех, кто почувствовал себя по итогу обманутыми, к финалу каденции Петра Порошенко набралось 80%.

      У пятого президента были как достижения, так и провалы. Судя по социологии, большинство украинцев сегодня убеждены, что вторых было больше. Список претензий будет явно долгим, и нам остается лишь спорить о том, что стало тому причиной. Личная позиция первого лица или коньюнктура обстоятельств.

      Любая попытка подбить "гамбургский счет" последним пяти годам сейчас обречена. Она будет упираться в эмоции, когнитивные искажения и личный выбор людей, который они делали на избирательных участках. В конце концов, люди – существа не рациональные, а рационализирующие. И нет ничего удивительного, что сегодня они готовы оправдывать наперед свое недавнее волеизъявление.

      Ясность появится со временем. Если Зеленский окажется реформатором, то заслуги Порошенко померкнут. Если суды перестанут быть источником коррупции – то скепсис большинства окажется оправдан. Если правоохранительная реформа все же состоится – то последние пять лет закрепятся в сознании как период упущенных возможностей.

      И наоборот. Новый президент может добиться того, что президентство Петра Порошенко будет восприниматься как период стабильности и ответственности. Позволит его сторонникам произносить сакраментальное "мы предупреждали". Подтвердит их право заявлять о том, что политика – не место для аматоров.

      Сегодня сторонники нового президента убеждены в собственной правоте. Но в том и штука, что этот оптимизм – всего лишь оптимизм ожиданий. Начиная с осени ему предстоит проверка на прочность – и лишь тогда биография пятого президента начнет обретать контуры и оценки.

      Обманутые ожидания всегда похожи на бумеранг. Петр Порошенко знает об этом, как никто.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Публикации Статьи Петр Порошенко Реформы
      Источник: Крым.Реалии
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