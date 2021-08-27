Сейчас у подозреваемого в похищении ночной домашний арест. Впрочем, его заметили в Монако, а это влечет на нарушение меры пресечения.

Напомним Экс-министра Рудьковского, который должен быть под домашним арестом, заметили в Монако: фото

Для Рудьковского просят арест

Как сообщает СМИ, прокурор Офиса генпрокурора подал в суд ходатайство об изменении меры пресечения с ночного домашнего ареста на содержание под стражей.

Такое решение приняли из-за нарушения подозреваемым условий разрешения прокурора на выезд. Ему разрешали выезжать за границу исключительно в Вену. Николая Рудьковского отпускали туда на лечение.

Нарушения установили по результату анализа данных СМИ. Ранее Офис генпрокурора сообщал, что проверяет информацию о пребывании Рудьковского в Монако.

Что известно о Николае Рудьковском? Это народный депутат Украины 4, 5 и 7 созывов от "Социалистической партии" и "Партии регионов". В 2006 – 2007 годах министр транспорта и связи во втором правительстве Виктора Януковича.



В 2007 году в Украине Рудьковского обвиняли в злоупотреблении властью и растрате государственного имущества. В частности, говорилось о зарубежных поездках за государственный счет. После прихода к власти банды Януковича, все обвинения были сняты.

Дело Рудьковского о похищении руководителя "Нефтегаздобычи"