Авария произошла 6 ноября примерно в 21 час в селе Нижнее Песчаное. Не справился с управлением 29-летний водитель автомобиля ГАЗ-53.

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Водитель был нетрезв

Согласно информации полиции, в результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб 18-летний пассажир, находившийся в кузове автомобиля.

Водитель и еще двое пассажиров 14 и 15 лет получили телесные повреждения. Предварительно правоохранители установили, что водитель находился за рулем под хмельком. Мужчина задержан.

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В то же время, по факту аварии в полиции открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.

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