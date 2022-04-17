Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы платят высокую цену. Об этом глава государства заявил во время интервью.

Интересно Я не верю ни странам, ни некоторым лидерам, – Зеленский о реакции мира на события в Украине

Россия усложняет процесс переговоров

Владимир Зеленский подчеркнул, что процесс переговоров осложняют российские атаки. Однако Украина будет проводить переговоры, но на ультиматумы оккупантов соглашаться не планирует.

Как я уже говорил, какова цена всего этого? Это люди. Много людей, которых убили. И кто в итоге за все это платит? Украина. Только мы. Поэтому для нас это действительно большая цена. Если будет возможность говорить, мы будем говорить,

– подчеркнул Зеленский.

Также журналисты спросили президента о том, каким бы он хотел остаться в памяти украинцев, на что глава государства ответил, что хотел бы, чтобы его помнили как человека, который любил жизнь, свою семью и родину.

Интересно – вечернее обращение Зеленского за 16 апреля: смотрите видео