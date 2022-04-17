Начало широкомасштабной войны России против Украины привело к тому, что отношение Украины к другим странам изменилось. Об этом в интервью рассказал Владимир Зеленский.

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Президент не верит ни странам, ни некоторым мировым лидерам

Я не верю миру. После того, как мы увидели, что происходит в Украине, я не верю в это чувство, что мы должны верить – некоторым странам или некоторым лидерам,

– сказал глава государства.

Он добавил, что не верит словам. После эскалации со стороны России украинцы не верят своим соседям. Более того, президент не верит даже задокументированным гарантиям безопасности и международному праву, поскольку война в Украине бурлит.

"У нас же есть Будапештский меморандум – я думаю, вы знаете все его детали. Для меня это просто бумажка, которая ничего не стоит", – объяснил Зеленский.

Украина верит, что партнеры будут поддерживать действиями

Украинский лидер также заявил, что верит в практические и ощутимые усилия и украинский народ.

Мы просто верим в договорные, прагматические вещи. Если вы наши друзья или партнеры, дайте нам оружие, подайте нам руку, поддержите нас, дайте нам денег и остановите Россию,

– отметил он.

Зеленский уверен, что партнеры могут это сделать. Кроме того, украинцы верят, что их будут поддерживать не только словами, но и действиями.

"Единственная вера – это вера в себя, в свой народ, вера в свои Вооруженные Силы и вера в то, что страны будут поддерживать нас не только словами, но и действиями. И это все", – подытожил глава государства.

В то же время, он отметил, что все об этом говорят, но не у всех хватает смелости для действий.