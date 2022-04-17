Початок широкомасштабної війни Росії проти України призвів до того, що ставлення України до інших країн змінилося. Про це в інтерв'ю виданню розповів Володимир Зеленський.

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Президент не вірить ні країнам, ні деяким світовим лідерам

Я не вірю світу. Після того, як ми побачили, що відбувається в Україні, я не вірю в це почуття, що ми повинні вірити – деяким країнам або деяким лідерам,

– сказав глава держави.

Він додав, що не вірить словам. Після ескалації зі сторони Росії українці не вірять своїм сусідам. Ба більше – президент не вірить навіть задокументованим гарантіям безпеки та міжнародному праву, оскільки війна в Україні вирує.

"У нас же є Будапештський меморандум – я думаю, ви знаєте всі його деталі. Для мене це просто папірець, який нічого не вартий", – пояснив Зеленський.

Україна вірить, що партнери підтримуватимуть діями

Український лідер також заявив, що вірить у практичні та відчутні зусилля й український народ.

Ми просто віримо в договірні, прагматичні речі. Якщо ви наші друзі або партнери, дайте нам зброю, подайте нам руку, підтримайте нас, дайте нам грошей і зупиніть Росію,

– зазначив він.

Зеленський впевнений, що партнери можуть це зробити. Крім того, українці вірять, що їх підтримуватимуть не тільки словами, а й діями.

"Єдина віра – це віра в себе, у свій народ, віра у свої Збройні Сили та віра в те, що країни будуть підтримувати нас не тільки словами, а й діями. І це все", – підсумував глава держави.

Водночас він зауважив, що всі про це говорять, але не у всіх вистачає сміливості для дій.

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