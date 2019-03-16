Слишком противно, чтобы игнорировать: что показывают в Музее плохого искусства

Как не странно, посмотреть на работы горе-мастеров в бостонском Музее плохого искусства съезжаются туристы со всего мира. Девиз музея – наше искусство слишком плохое, чтобы его игнорировали.

В 1993 году музей открыл антиквар Скотт Уилсон, получив первую картину – "Люси в поле с цветами" – с помойки.

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Картина "Люси в поле с цветами"

Три выставочных зала насчитывают около 600 экспонатов и восемь тысяч посетителей / посетительниц в год. Они тематически разбиты на блоки – "Под кайфом", "Ничтожные черты" и "Малосимпатичные пейзажи и натюрморты".



Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Как отмечают в музее, ежемесячно они получают заявки от 20 художников, но отметку "худшие" проходят только пять из них.

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Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Но не думайте, что хранить "художественный мусор" дело из легких. Однажды из музея похитили картину. За возвращение "ужасной пропажи" назначили вознаграждение размером 6,5 миллиона долларов. Однако полотно, видимо, очень пришлось ворам по душе, и ни за какие деньги они его отдавать не хотели. Ведь "выкидыш культуры" так и не вернули.

О самых чудаковатых музеях мира читайте в материале 24 канала.



Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне



Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне

Из коллекции Музея плохого искусства в Бостоне