Занадто гидко, аби ігнорувати: що показують у Музеї поганого мистецтва

Як не дивно, подивитися на роботи горе-митців у бостонському Музеї поганого мистецтва з’їжджаються туристи зі всього світу. Девіз музею – наше мистецтво занадто погане, аби його ігнорували.

У 1993 році музей відкрив антиквар Скотт Вілсон, діставши першу картину – "Люсі в полі з квітами" – зі смітника.

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Картина "Люсі в полі з квітами"

Три виставкові зали налічують близько 600 експонатів і вісім тисяч відвідувачів/відвідувачок на рік. Вони тематично розбиті на блоки – "Під кайфом", "Нікчемні риси" і "Малосимпатичні пейзажі та натюрморти".



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні

Як зазначають в музеї, щомісяця вони отримують заявки від 20 художників, але позначку "найгірші" проходять лише п’ять з них.

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З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні

Та не думайте, що зберігати "мистецьке сміття" справа із легких. Одного разу з музею викрали картину. За повернення "жахливої пропажі" призначили винагороду розміром 6,5 мільйона доларів. Проте полотно, мабуть, дуже припало злодіям до душі, і ні за які гроші вони його віддавати не хотіли. Адже "викидень культури" так і не повернули.

Про найдивакуватіші музеї світу читайте у матеріалі 24 каналу.



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні



З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні