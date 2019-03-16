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      Занадто гидко, аби ігнорувати: що показують у Музеї поганого мистецтва

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      Картина з Музею поганого мистецтва
      Картина з Музею поганого мистецтва / Фото з відкритих джерел

      Як не дивно, подивитися на роботи горе-митців у бостонському Музеї поганого мистецтва з’їжджаються туристи зі всього світу. Девіз музею – наше мистецтво занадто погане, аби його ігнорували.

      У 1993 році музей відкрив антиквар Скотт Вілсон, діставши першу картину – "Люсі в полі з квітами" – зі смітника.

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      Картина "Люсі в полі з квітами"

      Три виставкові зали налічують близько 600 експонатів і вісім тисяч відвідувачів/відвідувачок на рік. Вони тематично розбиті на блоки – "Під кайфом", "Нікчемні риси" і "Малосимпатичні пейзажі та натюрморти".


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні

      Як зазначають в музеї, щомісяця вони отримують заявки від 20 художників, але позначку "найгірші" проходять лише п’ять з них.

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      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні

      Та не думайте, що зберігати "мистецьке сміття" справа із легких. Одного разу з музею викрали картину. За повернення "жахливої пропажі" призначили винагороду розміром 6,5 мільйона доларів. Проте полотно, мабуть, дуже припало злодіям до душі, і ні за які гроші вони його віддавати не хотіли. Адже "викидень культури" так і не повернули.

      Про найдивакуватіші музеї світу читайте у матеріалі 24 каналу


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні


      З колекції Музею поганого мистецтва у Бостоні

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      Теги: Новини культури Новини США Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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