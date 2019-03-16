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      Фройд із мавпячими очима та під кокаїном: вчений у гротескних ілюстраціях

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      Арт-біографія Зигмунда Фройда
      Арт-біографія Зигмунда Фройда / cameralabs.org

      Скільки б не називали абсурдними і божевільними теорії Зигмунда Фройда, його фігура ні за життя, ні після смерті менш привабливою та значущою не ставала. Про нього писали навіть ті, хто писати й не вмів. Наприклад, британський ілюстратор Ральф Стедман.

      Відомий художник, який ілюстрував твори Гантера Томпсона, зокрема книгу "Страх та огида в Лас-Вегасі", співпрацював з The New York Times, The Daily Telegraph та Rolling Stone, у 70-х взявся написати біографію батька психоаналізу, пише Cameralabs.

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      Стедман зобразив своє бачення життя Фройда

      Перша книга Стедмана "Зигмунд Фройд" вийшла у 1979 році, у 1997-ому її перевидали. Фактично, це арт-біографія, бо вербального супроводу там не так вже й багато. Книга охоплює життя видатного вченого з його дитинства в Австрії і до смерті в Лондоні. До речі, у Великобританії Фройд познайомився із Вірджинією Вульф. Після зустрічі письменниця описала психоаналітика у своєму щоденнику, як "дуже стару людину із мавпячими світлими очима, скуту спазматичними рухами, з нерозбірливою вимовою, але пильну".


      Стедман "написав" арт-біографію Фройда

      На гротескних ілюстраціях Стедмана Фройд не постає привабливим, часом навіть викликає відразу своєю мімікою, але крізь зображення б'є його надзвичайна життєва сила і проникливість. 


      Фройд у Стедмана не завжди привабливий, але чіпкий – і в поглядах, і в рухах

      У книзі автор присвятив не одну сторінку темі вживання Фройдом "чудодійного кокаїну" для підтримання інтелектуальної і фізичної активності. Та чи були насправді такі глави у житті самого вченого, сказати важко. 


      Ілюстрація з книги Стедмана "Зигмунд Фройд"


      Ілюстрація з книги Стедмана "Зигмунд Фройд"


      Ілюстрація з книги Стедмана "Зигмунд Фройд"


      Ілюстрація з книги Стедмана "Зигмунд Фройд"

      Біографія Зигмунда Фройда в ілюстраціях Ральфа Стедмана: дивіться фото

       

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      Теги: Новини культури Книги
      Джерело: 24 Канал
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