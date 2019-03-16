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      Фрейд с обезьяньими глазами и под кокаином: ученый в гротескных иллюстрациях

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      Арт-биография Зигмунда Фрейда
      Арт-биография Зигмунда Фрейда / cameralabs.org

      Сколько бы не называли абсурдными и безумными теории Зигмунда Фрейда, его фигура ни при жизни, ни после смерти менее привлекательной и значимой не становилась. О нем писали даже те, кто писать не умел. Например, британский иллюстратор Ральф Стэдман.

      Известный художник, который иллюстрировал произведения Хантера Томпсона, в частности книгу "Страх и отвращение в Лас-Вегасе", сотрудничал с The New York Times, The Daily Telegraph и Rolling Stone, в 70-х взялся написать биографию отца психоанализа, пишет Cameralabs.

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      Стэдман изобразил свое видение жизни Фрейда

      Первая книга Стедмана "Зигмунд Фрейд" вышла в 1979 году, в 1997-м ее переиздали. Фактически, это арт-биография, потому что вербального сопровождения там не так уж и много. Книга охватывает жизнь выдающегося ученого от его детства в Австрии и до смерти в Лондоне. Кстати, в Великобритании Фрейд познакомился с Вирджинией Вульф. После встречи писательница описала психоаналитика в своем дневнике, как "очень старого человека с обезьяньими светлыми глазами, скованного спазматическими движениями, с неразборчивой речью, но пристального".


      Стэдман "написал" арт-биографию Фрейда

      На гротескных иллюстрациях Стедмана Фрейд не встает привлекательным, порой даже вызывает отвращение своей мимикой, но сквозь изображение бьет его необычайная жизненная сила и проницательность.


      Фрейд у Стедмана не всегда привлекателен, но цепкий – и во взглядах, и в движениях

      В книге автор посвятил не одну страницу теме употребления Фрейдом "чудодейственного кокаина" для поддержания интеллектуальной и физической активности. Но были ли на самом деле такие главы в жизни самого ученого, сказать трудно.


      Иллюстрация из книги Стедмана "Зигмунд Фрейд"​


      Иллюстрация из книги Стедмана "Зигмунд Фрейд"

      Иллюстрация из книги Стедмана "Зигмунд Фрейд"


      Иллюстрация из книги Стедмана "Зигмунд Фрейд"

      Биография Зигмунда Фрейда в иллюстрациях Ральфа Стэдмана: смотрите фото

       

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      Теги: Новости культуры Книги
      Источник: 24 Канал
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