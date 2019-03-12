Юмор в объективе: кадры забавных совпадений в жизни

Известный французский фотограф Рене Мальтет обладал удивительной способностью ловить такие кадры, которые меняют суть того, что происходит на самом деле. Акценты в кадрах настолько были на своих местах, что по мнению аллюзии спадали сами по себе. Без особого напряжения.

Работы Мальтета шутливые и ироничные, но не злые. Этот решающий момент, который и запечатлевался на пленке, придавал легких, трогательных и потешных тонов всей композиции. Читайте также: Первые поп-звезды Украины: кто раскачивал танцпол в 30-х

Фотография Рене Мальтета

Фотография Рене Мальтета

Фотография Рене Мальтета

Фотография Рене Мальтета

Фотография Рене Мальтета

Фотография Рене Мальтета

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