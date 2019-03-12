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      Гумор в об'єктиві: кадри кумедних збігів у житті

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      Фото Рене Мальтета
      Фото Рене Мальтета / izbrannoe.com

      Відомий французький фотограф Рене Мальтет мав дивовижну здатність ловити такі кадри, які змінюють суть того, що відбувається насправді. Акценти в кадрах настільки були на своїх місцях, що на думку алюзії спадали самі по собі. без особливого напруження.

      Роботи Мальтета жартівливі та іронічні, але не злі. Оцей вирішальний момент, який і закарбовувався на плівці, надавав легких, зворушливих і потішних тонів всій композиції. 

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      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета


      Фотографія Рене Мальтета

      Кумедні фотографії Рене Мальтета

       

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      Теги: Курйозні новини Мистецтво Новини культури
      Джерело: 24 Канал
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