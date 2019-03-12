Гумор в об'єктиві: кадри кумедних збігів у житті

Відомий французький фотограф Рене Мальтет мав дивовижну здатність ловити такі кадри, які змінюють суть того, що відбувається насправді. Акценти в кадрах настільки були на своїх місцях, що на думку алюзії спадали самі по собі. без особливого напруження.

Роботи Мальтета жартівливі та іронічні, але не злі. Оцей вирішальний момент, який і закарбовувався на плівці, надавав легких, зворушливих і потішних тонів всій композиції. Читайте також: Перші поп-зірки України: хто розгойдував танцпол у 30-х

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета

Фотографія Рене Мальтета Кумедні фотографії Рене Мальтета