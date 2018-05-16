"Слишком высокая цена": Коломойский объяснил, почему Путин не уходит с Донбасса

Российская Федерация не может завершить вооруженный конфликт на Донбассе, ведь ее сдерживает "слишком высокая цена за это" и отсутствие гарантий для тех, кто воевал на стороне пророссийских боевиков против Украины.

Об этом рассказал украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью Deutsche Welle.

Читайте также: Коломойский дал интересную характеристику Порошенко

"Я бы назвал то, что происходит на Донбассе – мятеж, инспирированный внешней стороной. В данном случае – Российской Федерацией, которая полностью обеспечила тяжелым, легким и другим вооружением, инспирировала, провоцировала и потакает этому мятежу. И пыталась этот мятеж поднять не только в Донецке и Луганске, но и на территории других областей: в Одессе, Днепропетровске, Запорожье, Харькове. Получилось только в Донецке у них и в Луганске. Поэтому этот мятеж был инспирирован и создан Россией", – отметил бизнесмен.

По мнению Коломойского, Россия "может, уже где-то хотела бы завершить всю эту историю и свалить" с Донбасса, но есть факторы, которые ее сдерживают.

"Потому что слишком высокая цена за это, да. Ну, есть множество проблем, почему она это не может сделать", – рассказал он.

Олигарх подчеркнул, что краеугольным камнем стоит вопрос дальнейшей судьбы и гарантии для тех лиц, в частности и граждан Украины, которые поддержали террористические формирования и принимали участие в вооруженном конфликте. Если Россия не сможет обеспечить им защиту, это подорвет ее идеологию "защиты русскоязычного населения" в мире.

Там четыре миллиона человек. Ну, если, допустим, 100-200 тысяч человек поддержали этот конфликт, взяли в руки оружие. Как с ними быть? И сегодня, допустим, когда речь идет о реинтеграции Донбасса или о какие-то вещи, связанные с амнистией, еще с какими-то вещами. Ну, это все хорошо, но как разобраться, кто брал в руки оружие? У кого на руках кровь? И кто будет разбираться? Думаю, что пока Россия и лично Путин не получат ответы на эти вопросы, они не уйдут с Донбасса и этот конфликт будет поддерживаться и продолжаться. Это вопрос цены. То есть, что будет дороже для России - поддерживать это? И как долго Украина сможет это терпеть?

– подчеркнул Коломойский.