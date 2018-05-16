"Занадто висока ціна": Коломойський пояснив, чому Путін не йде з Донбасу

Російська Федерація не може завершити збройний конфлікт на Донбасі, адже її стримує "занадто висока ціна за це" і відсутність гарантій для тих, хто воював на боці проросійських бойовиків проти України.

Про це розповів український олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю Deutsche Welle.

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"Я б назвав те, що відбувається в Донбасі – заколот, інспірований зовнішньою стороною. В даному разі – Російською Федерацією, яка повністю забезпечила важким, легким і іншим озброєнням, інспірувала, провокувала і потурає цьому заколоту. І намагалася цей заколот підняти не тільки в Донецьку і Луганську, але й на території інших областей: в Одесі, Дніпропетровську, Запоріжжі, Харкові. Ось і вийшло тільки в Донецьку у них і в Луганську. Тому цей заколот був інспірований і створений Росією", – зазначив бізнесмен.

На думку Коломойського, Росія "може, вже десь хотіла б завершити всю цю історію і звалити" з Донбасу, але є чинники, які її стримують.

"Тому що занадто висока ціна за це, так. Ну, є безліч проблем, чому вона це не може зробити", – розповів він.

Олігарх підкреслив, що наріжним каменем стоїть питання подальшої долі і гарантії для тих осіб, зокрема і громадян України, які підтримали терористичні формування і брали участь у збройному конфлікті. Якщо Росія не зможе забезпечити їм захист, це підірве її ідеологію "захисту російськомовного населення" в світі.

Там чотири мільйони людей. Ну, якщо, припустимо, 100-200 тисяч людей підтримали цей конфлікт, взяли в руки зброю. Як з ними бути? І сьогодні, припустимо, коли йдеться про реінтеграцію Донбасу або про якісь речі, пов'язані з амністією, ще з якимись речами. Ну, це все добре, але, як розібратися, хто брав у руки зброю? У кого на руках кров? І хто розбиратиметься? Думаю, що поки Росія і особисто Путін не отримають відповіді на ці питання, вони не підуть з Донбасу і цей конфлікт буде підтримуватися і тривати. Це питання ціни. Тобто, що буде дорожче для Росії - підтримувати це? І як довго Україна зможе це терпіти?

– наголосив Коломойський.