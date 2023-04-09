Задача состоит в том, чтобы документы были максимально подлинными. Должно казаться, что они правдивы, и потом можно будет туда что-то дорисовать. Об этом 24 Канала сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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"А как можно дальше доверять, что все на 100% соответствует содержанию, если там уже есть фальсификации? Я не могу доверять, думаю, многие так же", – подчеркнул аналитик.

США проведут тщательное расследование

Можно предположить, что "слив" действительно произошел. В истории спецслужб, даже самых передовых, бывает разное.

То, что США это расследуют, очень хорошо. Следует исключить даже минимальные намеки на то, что утечки могут быть. Они реагируют и реагируют совершенно правильно,

– утверждает Мусиенко.

Даже если утечка была, и она каким-то образом попала в российскую агентуру, военный эксперт уверяет: там нет никакой информации, которая способна перевернуть ситуацию.

Чтобы она засвидетельствовала: "Смотрите, все на самом деле не так. Есть мировое правительство, Билдербергский клуб, "Комитет 300", они все решают". Ничего там такого нет,

– акцентирует Мусиенко.

Более того, речь идет о том, чтобы сорвать планы по украинскому контрнаступлению. Обнародованные данные актуальны по состоянию на 1 марта, а сегодня – 9 апреля. В условиях боевых действий ситуация динамично меняется – поступает оружие и техника, бойцы готовятся, войска передвигаются. Так что "слитые" данные теряют свой вес.

Зачем это россиянам

Как отмечает военный эксперт, российской стороне выгоден "слив" по двум причинам:

Напомнить о себе Владимиру Путину

Давно не было слышно о российской разведке. Сейчас россияне надрываются, чтобы занести Путину какую-то папку и сказать: "Смотрите, мы работаем, мы сорвали украинское контрнаступление." "Чтобы "втюхать" эту информацию. Все эти "мотивы", "теория заговора", "многоходовка"… Часто все гораздо проще", – отмечает Мусиенко.

Отсрочить контрнаступление

Безусловно, таким образом, россияне хотели бы убить клин между Украиной и Западом накануне контрнаступления. "Мол, у вас не все в порядке, есть истоки информации, значит, нужно откладывать. Это очевидно", – подытожил военный эксперт.

США проникли в российские спецслужбы