Множество обнародованных документов Пентагона показывают, насколько глубоко США проникли в российские службы безопасности и разведки.

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США проникли в российские спецслужбы

Слитые документы отражают избитую российскую армию, которая борется в войне против Украины, и уже глубоко скомпрометированный военный аппарат. Они содержат ежедневные предупреждения в реальном времени относительно ударов Москвы и даже ее конкретных целей.

Новые документы, похоже, свидетельствуют о том, что Америка глубоко понимает российское планирование и способна предупредить своих союзников о предстоящих операциях государства-агрессора.

Один высокопоставленный чиновник США назвал "масштабной утечкой разведывательных данных", которая стала еще хуже, поскольку он показывает России, насколько глубоко сотрудники американской разведки смогли проникнуть в российский военный аппарат,

– отмечает издание.

Также NYT отмечает, что значительная часть информации в документах связана с обнародованием официальных лиц. Однако во многих случаях содержит больше деталей.

Это любопытно! В одном из "слитых" документов сообщается, что россияне понесли от 189 500 до 223 000 потерь, в том числе до 43 000 убитых в бою. Ранее американские чиновники оценивали потери государства-агрессора примерно в 200 тысяч солдат.

Документы показывают, что почти в каждую российскую службу безопасности в какой-то мере проникли США. Например, одна из записей под грифом "совершенно секретно" обсуждает планы российского генштаба по противодействию танкам, которые страны НАТО поставляли Украине, включая создание различных "зон огня" и начало обучения российских солдат по уязвимости разных танков союзников,

– отмечает издание.

Другая запись рассказывает об информационной кампании, которую планирует ГРУ, подразделение российской военной разведки, в Африке. В частности, пытаясь сформировать общественное мнение против Штатов и "продвигать российскую внешнюю политику".

В одной записи – февральский отчет, распространенный Центром управления национальной обороной России о снижении боеспособности российских сил на Востоке Украины.

Обратите внимание! В "слитых" документах якобы есть информация о контрнаступлении ВСУ. Впрочем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что часть информации этих документов ложная, а еще одна – вообще из открытых источников.



Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что в Пентагоне проводят расследование этой информации, поэтому необходимо дождаться его выводов. Однако из материалов, которые проанализировали в украинской разведке, ничего "секретного" нет. Кроме того, в "слитых" документах много искаженной информации. Например, ложные цифры по поводу потерь с обеих сторон.



Юсов не исключает тот факт, что информация о "сливе секретных документов" может быть просто российской ИПСО.