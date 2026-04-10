"Пароль", "Адольф" и "К*рва мать": сотни паролей правительства Венгрии оказались в сети, – Bellingcat

Почти 800 электронных адресов венгерского правительства вместе с паролями оказались в открытом доступе в сети. Среди этих паролей были очень простые или легко угадываемые, как, например, "пароль", "адольф" и "к*рва мать".

Об этом говорится в материале Bellingcat.

К теме Решающие выборы в Венгрии: три сценария для Украины и почему Орбана еще рано списывать

Какие пароли венгерского правительства оказались в сети?

По данным журналистов, утечки затронули 12 из 13 министерств Венгрии. В некоторых случаях были раскрыты конфиденциальные данные военных и госслужащих, работающих за рубежом.

Среди пострадавших – высокопоставленный офицер, ответственный за информационную безопасность, координатор по борьбе с терроризмом в МИД и сотрудник, который занимался выявлением гибридных угроз.

Расследование обнародовали накануне выборов в Венгрии, на которых решается, станет ли Виктор Орбан премьер-министром Венгрии в пятый раз.

Это не первый подобный инцидент. Еще в 2022 году журналисты сообщали, что российские спецслужбы получили доступ к сети МИД Венгрии, включая внутренние каналы связи. Несмотря на отрицание властей, впоследствии появились данные, что тысячи компьютеров и серверов были уязвимыми к атакам.

По новому анализу, всего выявлено 795 уникальных комбинаций email и паролей в базах утечек данных. Больше всего пострадали министерства, отвечающие за внутренние дела, оборону, внешнюю политику и экономику.

В то же время эксперты отмечают: речь не о сложных кибератаках, а о банальных нарушениях цифровой безопасности. Работники часто использовали простые пароли или те же комбинации для сторонних сайтов – в частности для регистрации на сервисах знакомств, музыки или спорта.

Какие пароли использовали венгерские чиновники?

Среди паролей, которые использовали сотрудники, попадались довольно простые варианты вроде "Arsenal" и "Paprika", а иногда комбинации состояли только из трех-четырех букв.

Один из старших должностных лиц пенитенциарной службы пользовался паролем "adolf". После того как он попал в базы утечек, его дважды меняли – сначала на пятизначное число, а затем на имя домашнего любимца. Впрочем, и новые пароли со временем также оказались в открытом доступе.

В Министерстве обороны Венгрии бригадный генерал применил в качестве пароля шестибуквенное прозвище, образованное от собственного имени, при регистрации на кинофестиваль.

В то же время полковник, который работал в сфере информационной безопасности, выбрал пароль "FrankLampard" – в честь английского футбольного тренера. Еще один высокопоставленный представитель венгерской делегации при НАТО использовал пароль, что переводится как "миленький".

В других министерствах также фиксировались подобные случаи: работники придумывали пароли вроде "porsche911", "frogger", "Batman2013", "Kurvaanyad1" (примерно переводится как "к*рва мать") или различные вариации слова "password".

Кроме того, в утечках содержались телефонные номера, адреса, даты рождения и IP-адреса – данные, которые могут представлять серьезную угрозу безопасности.

Анализ также показал, что по меньшей мере 97 компьютеров в государственных учреждениях были заражены вредоносным программным обеспечением, которое похищает логины и пароли. Часть этих инцидентов зафиксирована совсем недавно.

Журналисты обратились за комментарием к правительству Венгрии и офиса премьера, однако ответа не получили.

Эксперты указывают, что проблема заключается в отсутствии базовых мер безопасности. В частности, в государственных структурах не всегда используют сложные уникальные пароли и многофакторную аутентификацию, что делает системы уязвимыми к фишинговым атакам и взломам.

По словам специалистов, даже один скомпрометированный пароль может открыть доступ к внутренним правительственным системам и создать риски для национальной безопасности.

Недавно в сети оказались сливы разговоров Путина и Орбана