Об этом говорится в материале Bellingcat.
Какие пароли венгерского правительства оказались в сети?
По данным журналистов, утечки затронули 12 из 13 министерств Венгрии. В некоторых случаях были раскрыты конфиденциальные данные военных и госслужащих, работающих за рубежом.
Среди пострадавших – высокопоставленный офицер, ответственный за информационную безопасность, координатор по борьбе с терроризмом в МИД и сотрудник, который занимался выявлением гибридных угроз.
Расследование обнародовали накануне выборов в Венгрии, на которых решается, станет ли Виктор Орбан премьер-министром Венгрии в пятый раз.
Это не первый подобный инцидент. Еще в 2022 году журналисты сообщали, что российские спецслужбы получили доступ к сети МИД Венгрии, включая внутренние каналы связи. Несмотря на отрицание властей, впоследствии появились данные, что тысячи компьютеров и серверов были уязвимыми к атакам.
По новому анализу, всего выявлено 795 уникальных комбинаций email и паролей в базах утечек данных. Больше всего пострадали министерства, отвечающие за внутренние дела, оборону, внешнюю политику и экономику.
В то же время эксперты отмечают: речь не о сложных кибератаках, а о банальных нарушениях цифровой безопасности. Работники часто использовали простые пароли или те же комбинации для сторонних сайтов – в частности для регистрации на сервисах знакомств, музыки или спорта.
Какие пароли использовали венгерские чиновники?
Среди паролей, которые использовали сотрудники, попадались довольно простые варианты вроде "Arsenal" и "Paprika", а иногда комбинации состояли только из трех-четырех букв.
Один из старших должностных лиц пенитенциарной службы пользовался паролем "adolf". После того как он попал в базы утечек, его дважды меняли – сначала на пятизначное число, а затем на имя домашнего любимца. Впрочем, и новые пароли со временем также оказались в открытом доступе.
В Министерстве обороны Венгрии бригадный генерал применил в качестве пароля шестибуквенное прозвище, образованное от собственного имени, при регистрации на кинофестиваль.
В то же время полковник, который работал в сфере информационной безопасности, выбрал пароль "FrankLampard" – в честь английского футбольного тренера. Еще один высокопоставленный представитель венгерской делегации при НАТО использовал пароль, что переводится как "миленький".
В других министерствах также фиксировались подобные случаи: работники придумывали пароли вроде "porsche911", "frogger", "Batman2013", "Kurvaanyad1" (примерно переводится как "к*рва мать") или различные вариации слова "password".
Кроме того, в утечках содержались телефонные номера, адреса, даты рождения и IP-адреса – данные, которые могут представлять серьезную угрозу безопасности.
Анализ также показал, что по меньшей мере 97 компьютеров в государственных учреждениях были заражены вредоносным программным обеспечением, которое похищает логины и пароли. Часть этих инцидентов зафиксирована совсем недавно.
Журналисты обратились за комментарием к правительству Венгрии и офиса премьера, однако ответа не получили.
Эксперты указывают, что проблема заключается в отсутствии базовых мер безопасности. В частности, в государственных структурах не всегда используют сложные уникальные пароли и многофакторную аутентификацию, что делает системы уязвимыми к фишинговым атакам и взломам.
По словам специалистов, даже один скомпрометированный пароль может открыть доступ к внутренним правительственным системам и создать риски для национальной безопасности.
Недавно в сети оказались сливы разговоров Путина и Орбана
Журналисты Bloomberg обнародовали стенограмму разговора Владимира Путина и Виктора Орбана, которая состоялась 17 октября 2025 года. Премьер-министр Венгрии выразил готовность способствовать урегулированию войны в Украине, в частности через организацию саммита в Будапеште, а также сравнил свою роль с мышью в басне, которая помогает льву, то есть России.
После того как утечки оказались у журналистов Виктор Орбан сказал, что не считает свои высказывания в разговоре с Путиным компрометирующими. Венгерский премьер также пообещал расследовать утечку стенограммы разговора.
Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал в эфире 24 Канала, что этот слив вызвал большой скандал в Венгрии. По словам эксперта, венгры говорят, мол, россияне засели уже в наших кладовых и надо их оттуда как можно скорее вытолкнуть.