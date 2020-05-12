Слив персональных данных украинцев: что показала ситуация?

Слив данных граждан Украины в сеть – стандартная история о несостоятельности государства этим данным владеть и распоряжаться.

Минулого року мій друг з подивом дізнався, що на ньому висить несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, якого він не вчиняв. Дійшло вже до примусового стягнення.

Ознайомтесь з ситуацією: 26 мільйонів документів українців злили в мережу

Після написання купи заяв та паперів вдалося дістати оригінал протоколу, який чомусь дуже швидко вже опинився в архіві (дякую, що не знищили). Виявилося, що порушення він "вчинив" на авто, якого в нього ніколи не було, в місці, де він ніколи не був, у час, коли він був взагалі геть в іншому місці.

Але його персональні дані акуратно були записані в протокол геть іншою ручкою.

Звісно, справу оскаржили та відкотили. Що зробили тим патрульним, які таке вчинили – біс його знає.

Більшість би громадян мовчки сплатили штраф і пеню, аби тільки не зв'язуватися з держорганами імені кругової поруки. Але мій друг та його дружина-юристка дійшли до кінця і нервів це їм коштувало чималих.

Державні ж органи не вважають власних громадян за людей. Це просто ресурс. І їхні дані – теж. І це все, що вам потрібно знати про діджиталізацію та безпеку персональних даних в нашій країні.

Вони в безпеці, якщо ви при владі. Замість ваших даних в протоколи впишуть дані якогось пересічного громадянина. І вчорашня історія про зливання даних громадян України в мережу – стандартна історія про неспроможність держави цими даними володіти і розпоряджатися.

Я пропоную каталог. Красивий кольоровий каталог на глянцевому папері, де на кожній сторінці є фотографія громадянина, а далі всі його особисті дані – номери телефонів, адреси, перше кохання, коханки і коханці, майно, чеки з магазину, паспорти і свідоцтва, дипломи, в тому числі про онлайн-освіту, хобі та знак зодіаку.

Наповнення каталогу добровільне, але якщо громадянин не встигне надати актуальні дані до 10 числа поточного місяця – починає нараховуватись пеня 5−7−9%.

Якщо громадянин надає додаткові відомості поза обов'язковими для заповнення полями – там, паролі до пошти чи улюблені консерви кота – надавати знижку з коефіцієнтом 0,888 на транспортування газу.

Зверніть увагу! У Telegram виявлені боти, які торгують персональними даними українців

Саме так би я боровся з цим ганебним явищем зливання в ці інтернети електронних баз даних, якими володіти мають виключно державні органи.

Я взагалі не розумію, чому ґвалт. Злили. Вчергове. І що?

Кожен притомний громадянин України, розуміючи де живе, має усвідомлювати, що в момент, коли він підписує папірець про згоду на обробку персональних даних, встановлює додаток від держави, створює персональний кабінет для підписування петицій чи сплати податків – він фактично вантажить свої дані вантажнику з ринку Петрівка.

Тільки діджиталізація нині пре з усіх щілин і вантажник більше не потрібен. Треба чат-бот.

А все чому? А тому що не існує жодної відповідальності для жодного державного чиновника, від якого залежить збереження даних.

Тому не маючи прецедентів покарання тих, хто має берегти наші інтимні секрети за наші ж податки, годі сподіватися, що Міністерство цифровізації навіть при наявності лояльного поки що міністерства внутрішніх справ зможе щось вдіяти.

Тому каталог – це вихід. Відкритий доступ, все безкоштовно. Доступ за довідкою про місце проживання, яку однаково треба брати до діджиталізованого паспорта.

Тому не забувайте гарно усміхатися на всіх фото, що ви здаєте в держоргани. Хто знає, яким тиражом той каталог видрукують.

Оригінал

Автор: Антон Синенко