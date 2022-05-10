К счастью, время играет не на стороне России. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Он объяснил, что в Украину постоянно поступает оружие и боеприпасы. В то же время российская армия деморализована, равно как и сам кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Его уверенность исчезла", – заметил политтехнолог.

Поэтому я думаю, что за 2 – 3 месяца, когда мы, прежде всего, сломаем позвоночник российской экономике с помощью санкций наших партнеров. Тогда же мы сломаем хребет армии России с помощью нашей украинской армии,

– сказал Тизенгаузен.

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Санкции, которые мир наложил на Россию из-за нападения на Украину, уже "убивают" экономику страны-агрессорки. Ожидается, что Россия столкнется с наибольшим за 30 лет сокращением ВВП.

Согласно внутреннему прогнозу российского Минфина, в этом году ВВП сократится на 12%. Об этом сообщили источники Bloomberg, поскольку в России не обнародуют официальный прогноз после начала полномасштабной войны против Украины.

Справка. В последний раз такое экономическое потрясение Россия переживала в начале 90-х годов после распада СССР. В 1992 году падение составило 14,5%.

Напомним, что ЕС готовит шестой пакет санкций, который может включать нефтяное эмбарго – самую болезненную для России санкцию. Однако, чтобы эти и не только запреты вступили в силу, их должны поддержать страны Европейского Союза.

Вместе с тем Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, заявил, что считает, что страны ЕС должны рассмотреть возможность ареста замороженных российских валютных резервов. Их следует потратить на восстановление Украины после войны.

Украина рассчитывает, что международные партнеры помогут конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.

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