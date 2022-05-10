На щастя, час грає не на боці Росії. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Він пояснив, що в Україну постійно надходить зброя та боєприпаси. Натомість російська армія деморалізована, так само як і сам кремлівський диктатор Володимир Путін.
"Його впевненість щезла", – помітив політтехнолог.
Тому я думаю, що за 2 – 3 місяці, коли ми насамперед зламаємо хребет російській економіці за допомогою санкцій наших партнерів. Тоді ж ми зламаємо хребет армії Росії за допомогою нашої української армії,
– сказав Тизенгаузен.
Обвал економіки Росії: інші прогнози
- Санкції, які світ наклав на Росію через її напад на Україну, вже "вбивають" економіку країни-агресорки. Тож очікують, що Росія стикнеться з найбільшим за 30 років скороченням ВВП.
- Згідно з внутрішнім прогнозом російського Мінфіну, цьогоріч ВВП скоротиться на 12%. Про це повідомили джерела Bloomberg, оскільки в Росії не оприлюднюють офіційного прогнозу після початку повномасштабної війни проти України.
- Нагадаємо, що ЄС наразі готує шостий пакет санкцій, який може включати нафтове ембарго – найболючішу для Росії санкцію. Однак щоб ці й не тільки заборони набули чинності, їх повинні підтримати країни Європейського Союзу.
- Разом з тим Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики, заявив, що вважає, що країни ЄС повинні розглянути можливість арешту заморожених російських валютних резервів. Їх варто витратити на відбудову Україну після війни.
- Тож Україна розраховує, що міжнародні партнери допоможуть конфіскувати близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії та її олігархів.
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