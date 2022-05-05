Пять ударов по экономике режима

Что хотят ввести – Из главного:

1. Отключение от SWIFT "Сбербанка" РФ.

2. Поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года

Советуем На роль нового Жириновского выбрали Кадырова

Прочие санкции:

3. Отключение от SWIFT "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка".

4. Отключение трех российских государственных вещателей в ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах.

5. Наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.

Какие последствия

1. "Сбербанк"

  • Он занимает примерно 37% российского банковского сектора.
  • Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками.
  • На внутреннем рынке это никак не отразится. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT – СПФС, а с азиатскими рынками – китайский аналог SWIFT.
  • Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс более медленным и сложным.
  • Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.

Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.

О главном После объявления Путиным войны Украине россиян ждет неприятный "сюрприз"

2. Нефть

  • Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и больше половины экспорта.
  • 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продаются именно в страны ЕС.
  • ЕС со своей стороны на 40% зависит от российского газа и на 30% – от нефти и нефтепродуктов.
  • Газ пока не трогают.
  • В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.
  • За 2,5 месяца "спецоперации" ЕС заплатил России свыше 50 миллиардов евро: 20 миллиардов евро за нефть, более 30 миллиардов евро за газ.

Почему Европа не может сразу "закрыть краник"? Это приведет к росту цен, что покроет убытки РФ, которая будет продавать меньше "черного золота", но будет получать примерно такие же деньги.

  • У России останется только один крупный источник валюты – продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.

Интересно У Путина есть только один шанс избежать катастрофы

Читайте, делайте выводы, распространяйте! "Карфаген должен быть разрушен!"

Важно – Шольц назвал условия снятия санкций с России: смотрите видео