Пять ударов по экономике режима

Что хотят ввести – Из главного:

1. Отключение от SWIFT "Сбербанка" РФ.

2. Поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года

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Прочие санкции:

3. Отключение от SWIFT "Московского кредитного банка" и "Россельхозбанка".

4. Отключение трех российских государственных вещателей в ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах.

5. Наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.

Какие последствия

1. "Сбербанк"

Он занимает примерно 37% российского банковского сектора.

Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками.

На внутреннем рынке это никак не отразится. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT – СПФС, а с азиатскими рынками – китайский аналог SWIFT.

Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс более медленным и сложным.

Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.

Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.

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2. Нефть

Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и больше половины экспорта.

70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продаются именно в страны ЕС.

ЕС со своей стороны на 40% зависит от российского газа и на 30% – от нефти и нефтепродуктов.

Газ пока не трогают.

В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 миллиона баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 миллиона баррелей в день нефтепродуктов.

За 2,5 месяца "спецоперации" ЕС заплатил России свыше 50 миллиардов евро: 20 миллиардов евро за нефть, более 30 миллиардов евро за газ.

Почему Европа не может сразу "закрыть краник"? Это приведет к росту цен, что покроет убытки РФ, которая будет продавать меньше "черного золота", но будет получать примерно такие же деньги.

У России останется только один крупный источник валюты – продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.

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Если говорить о потерях, по самым жестким подсчетам, РФ из-за новых нефтяных санкций лишится 120 миллиардов долларов доходов в 2022 году. При этом ожидаемое торговое сальдо торгового баланса по итогам года будет все равно больше 150 миллиардов долларов, что будет давать достаточно возможностей для продолжения военной агрессии.

Читайте, делайте выводы, распространяйте! "Карфаген должен быть разрушен!"

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