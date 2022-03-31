Ею может стать Молдова. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

Важно Обстрел в Северодонецке и уничтожение российских разведчиков: основное за 36 день войны

Эту страну россияне могут взять очень быстро.

Если Украине не удастся выстоять в этой войне с Россией, следующей жертвой агрессора станет Молдова. Ее россияне смогут сломать в течение 2 – 3 суток. Это уж точно,

– заявил Денисенко.

Также, как он добавил, у россиян "есть определенные попытки что-то делать в Казахстане". Возможно, они постараются как-то повлиять на Киргизию и Таджикистан и Грузию.

Следующие жертвы России

Международные аналитики говорят, что еще одна страна, где Россия усилила свое влияние, это Армения. Под "прицел" может попасть и Грузия.

Возможности Молдовы ограничивает российский анклав в Приднестровье.