Условия на борту самолета "Мотор Сич"

Самолет выполнял внутренний рейс из Одессы в Киев. За билет автор видео заплатил 1 700 гривен.

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На видео видно, что одно из сидений в салоне – сломано. Оно не раскладывается. Кроме того, в потолке заметна дырка. Раньше ее пытались заклеить скотчем. Однако это не помогло.

Компания "Мотор Сич", надеемся это видео поможет вам стать лучше и вы уберете столь очевидные дефекты в самолетах на внутренних рейсах,

– говорится в сообщении.

Смотрите видео с борта рейса Одесса – Киев:

Отметим, время в пути на самолете из Одессы в столичный аэропорт "Жуляны" занимает 1 час и 20 минут. Цены на 7 июля составляют от 1 810 гривен до 2 633 гривен. В обратном направлении – почти так же.

Инцидент в поезде Укрзализныци

Нардепу от "Слуги народа" Александру Качуру выдали дырявую и грязную постель в вагоне класса люкс поезда Укрзализныци. Политик открыл 3 комплекта постели, однако все они были с дефектами.

Качура сказал, что обратится к своей коллеге Юлии Гришиной с просьбой вызвать ответственных лиц на заседание в следственную комиссию по вопросам проверки и оценки состояния УЗ.