Умови на борту літака "Мотор Січ"

Літак виконував внутрішній рейс з Одеси у Київ. За квиток автор відео заплатив 1 700 гривень.

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На відео видно, що одне із сидінь у салоні – зламане. Воно не розкладається. Крім того, у стелі помітна дірка. Раніше її намагалися заклеїти скотчем. Однак це не допомогло.

Компаніє "Мотор Січ", сподіваємося це відео допоможе вам стати кращими й ви приберете настільки очевидні дефекти в літаках на внутрішніх рейсах,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться відео з борту рейсу Одеса – Київ:

Зауважимо, час у дорозі на літаку з Одеси у столичний аеропорт "Жуляни" займає 1 годину та 20 хвилин. Ціни на 7 липня становлять від 1 810 гривень до 2 633 гривень. У зворотному напрямку – майже так само.

Інцидент у потязі Укрзалізниці

Нардепу від "Слуги народу" Олександру Качурі видали діряву та брудну постіль у вагоні класу люкс потягу Укрзалізниці. Політик відкрив 3 комплекти постелі, однак всі вони були з дефектами.

Качура сказав, що звернеться до своєї колеги Юлії Гришиної з проханням викликати відповідальних осіб на засідання у слідчу комісію з питань перевірки та оцінки стану УЗ.