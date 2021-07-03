Качура поскаржився на цю ситуацію у своєму телеграмі. Він уточнив, що їхав у вагоні класу люкс. У першому комплекті постелі, який розпакував політик, він виявив дірку.

Цікаво Це не жарт: до Нью-Йорка можна доїхати поїздом Укрзалізниці

Наступна спроба також була не надто вдалося. Цього разу він помітив, що простирадло брудне. "Як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання", – поскаржився "слуга народу". Судячи з його публікації, з третім комплектом також не все було гаразд.

Провідник складає акт. Після повернення до Києва займуся підрядником, який за такі "послуги" отримує гроші з державного бюджету,

– запевнив Качура.

Й додав, що планує звернутися до своєї колеги Юлії Гришиної з проханням викликати відповідальних осіб на засідання у слідчу комісію (мовиться про тимчасову слідчу комісію Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ).



Качура поскаржився на Укрзалізницю / Фото з фейсбук-сторінки політика

Скільки коштує поїздка у вагоні-люкс

Ми не знаємо, куди саме їхав Качура. Тож пропонуємо ознайомитися із вартістю квитків по основних напрямках з Києва. Загалом вона приблизно однакові й залежить від конкретного потягу.

Наприклад, подорож у вагоні-люкс зі столиці у Львів або Харків обійдеться у межах 1500 – 1800 гривень. У Дніпро – від 1260 до 1966 гривень, в Одесу – від 1495 до 1966 гривень.

Попередні скандали в УЗ