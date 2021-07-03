Качура поскаржився на цю ситуацію у своєму телеграмі. Він уточнив, що їхав у вагоні класу люкс. У першому комплекті постелі, який розпакував політик, він виявив дірку.
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Наступна спроба також була не надто вдалося. Цього разу він помітив, що простирадло брудне. "Як і схеми, на яких відмивалися гроші за його прання", – поскаржився "слуга народу". Судячи з його публікації, з третім комплектом також не все було гаразд.
Провідник складає акт. Після повернення до Києва займуся підрядником, який за такі "послуги" отримує гроші з державного бюджету,
– запевнив Качура.
Й додав, що планує звернутися до своєї колеги Юлії Гришиної з проханням викликати відповідальних осіб на засідання у слідчу комісію (мовиться про тимчасову слідчу комісію Ради з питань перевірки та оцінки стану УЗ).
Качура поскаржився на Укрзалізницю / Фото з фейсбук-сторінки політика
Скільки коштує поїздка у вагоні-люкс
Ми не знаємо, куди саме їхав Качура. Тож пропонуємо ознайомитися із вартістю квитків по основних напрямках з Києва. Загалом вона приблизно однакові й залежить від конкретного потягу.
Наприклад, подорож у вагоні-люкс зі столиці у Львів або Харків обійдеться у межах 1500 – 1800 гривень. У Дніпро – від 1260 до 1966 гривень, в Одесу – від 1495 до 1966 гривень.
Попередні скандали в УЗ
- На новому рейковому автобусі, який їздить за маршрутом Сміла – Черкаси кондуктории відкрито пропонували пасажирам дешевший проїзд, але без квитка.
- Потяг Київ – Івано-Франківськ відправився з вокзалу Львова раніше графіка. При цьому, кілька пасажирів не встигли повернутися, а ось їхні речі поїхали далі.
- СБУ з'ясувала, що Укрзалізниця витратила понад 200 мільйонів гривень на неякісні та небезпечні для пасажирів товари. Мовиться про матеріали для ремонту інтер'єру вагонів.