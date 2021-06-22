Мовиться про матеріали для ремонту інтер'єру вагонів, придбані за державні гроші. Вони не відповідали вимогам безпеки пасажирських перевезень.
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У ході досудового розслідування правоохоронці з'ясували, що оборудку організували ще у 2016 році представники держтовариства та декількох афілійованих комерційних структур.
Договір передбачав, що переможці тендеру постачатимуть Укрзалізниці матеріали встановленого стандарту для проведення ремонту пасажирських місць.
Обшуки у фігурантів схеми
Правоохоронці провели обшуки в учасників схеми – вдома та за місцем роботи. Там виявили технічну та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує їхню причетність до оборудки.
Протиправна схема діяла на Укрзалізниці / Фото СБУ
Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення організаторам оборудки про підозри та обрання мір запобіжних заходів.
Розкрадання дизпалива на Укрзалізниці
Раніше СБУ затримала посадовців Укрзалізниці, які регулярно зливали з локомотивів 100 – 150 тонн дизпалива і незаконно продавали його.
Через це підприємство щомісяця зазнавало збитків на близько 50 тисяч доларів. Водночас нестача пального могла загрожувати зривами перевезень залізницею.