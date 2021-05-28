Незаконна діяльність завдавала збитків до 50 тисяч доларів кожного місяця. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом.

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Посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення паливно-мастильних матеріалів держтовариства. Дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС. Угруповання діяло з грудня 2020 року,

– повідомили в СБУ.

Правоохоронці затримали 7 учасників угруповання. Серед них 3 посадовці Укрзалізниці та 4 представники кримінальних кіл. Під час обшуків вилучили вкрадене пальне на суму понад 1,7 мільйона гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання. Проти них відкрили кримінальне провадження.

СБУ викрила схему розкрадання дизпалива на Укрзалізниці / Фото пресслужби СБУ

СБУ викрила масштабну схему розкрадання дизпалива на Укрзалізниці: дивіться відео