Незаконная деятельность наносила ущерб до 50 тысяч долларов каждый месяц. Нехватка горючего могла привести к срывам перевозок железнодорожным транспортом.

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Должностные лица, по предварительному сговору с представителями криминальной среды, организовали механизм хищения горюче-смазочных материалов госучреждения. Дизтопливо дельцы сбывали через подконтрольные АЗС. Группировка действовала с декабря 2020 года,

– сообщили в СБУ.

Правоохранители задержали 7 участников группировки. Среди них 3 должностных лица Укрзализныци и 4 представителя криминальных кругов. Во время обысков изъяли украденное топливо на сумму более 1,7 миллиона гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам группировки. Против них открыли уголовное производство.

СБУ разоблачила схему хищения дизтоплива на Укрзализныце / Фото пресс-службы СБУ

СБУ разоблачила масштабную схему хищения дизтоплива на Укрзализныце: смотрите видео