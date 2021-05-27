Организатор обещал претенденту решить вопрос назначения на госдолжность "на самом высоком уровне" за 200 тысяч долларов. Мероприятия по разоблачению проводили совместно с территориальным управлением Государственного бюро расследований и при процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области.

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"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что дельцы, среди которых бывшие правоохранители, "предлагали" кандидату на должность руководителя Северо-Восточного межрегионального главного управления Государственной инспекции градостроительства", – говорится в сообщении СБУ.

В то же время удалось установить, что на самом деле злоумышленники не имели никакой возможности влиять на назначение.

Что ожидает злоумышленников

Одного из участников группы правоохранители задержали во время получения аванса в 20 тысяч долларов. Сейчас по местам жительства злоумышленников продолжаются следственные действия.



Одного из злоумышленников задержали во время получения так называемого аванса / Фото пресс-службы СБУ

В то же время, решают вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины относительно мошенничества, совершенного в особо крупных размерах.