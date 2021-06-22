Речь идет о материалах для ремонта интерьера вагонов, приобретенных за государственные деньги. Они не соответствовали требованиям безопасности пассажирских перевозок.

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В ходе досудебного расследования правоохранители выяснили, что сделку организовали еще в 2016 году представители хозобщества и нескольких аффилированных коммерческих структур.

Договор предусматривал, что победители тендера будут поставлять Укрзализныце материалы установленного стандарта для проведения ремонта пассажирских мест.

Обратите внимание! В свою очередь государственному предприятию отгружали некачественные товары, в частности – из легковоспламеняющихся материалов.

Обыски у фигурантов схемы

Правоохранители провели обыски у участников схемы – дома и по месту работы. Там обнаружили техническую и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую их причастность к сделке.



Противоправное схема действовала на Укрзализныце / Фото СБУ

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении организаторам сделки о подозрениях и избрании мер пресечения.

Хищение дизтоплива на Укрзализныце

Ранее СБУ задержала чиновников Укрзализныци, которые регулярно сливали из локомотивов 100 – 150 тонн дизтоплива и незаконно продавали его.

Из-за этого предприятие ежемесячно терпело убытки на сумму около 50 тысяч долларов. В то же время нехватка горючего могла угрожать срывами перевозок по железной дороге.