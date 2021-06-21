Сначала слон протаранил стену, а затем разрушил несколько полок. Когда он все-таки нашел "добычу", ушел из места преступления.

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Владельцы дома спокойно встретили неожиданного гостя. Очевидцы не пытались выгнать слона, а просто сняли инцидент на видео.

Обратите внимание! В Таиланде слона считают священным животным. До 1917 года его размещали даже на флаге.

В Таиланде слон проник в жилой дом: смотрите видео

Курьезные новости из мира животных: коротко