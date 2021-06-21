Спочатку слон протаранив стіну, а потім зруйнував декілька полиць. Коли він все-таки знайшов "здобич", пішов із місця злочину.

Актуально Хвостатий герой: собака пережив укус гримучої змії, щоб врятувати господаря

Власники будинку спокійно зустріли неочікуваного гостя. Очевидці не намагались вигнати слона, а просто зняли інцидент на відео.

Зверніть увагу! У Таїланді слона вважають священною твариною. До 1917 року його розміщували навіть на прапорі.

У Таїланді слон проник у житловий будинок: дивіться відео

Курйозні новини зі світу тварин: коротко