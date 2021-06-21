Спочатку слон протаранив стіну, а потім зруйнував декілька полиць. Коли він все-таки знайшов "здобич", пішов із місця злочину.
Актуально Хвостатий герой: собака пережив укус гримучої змії, щоб врятувати господаря
Власники будинку спокійно зустріли неочікуваного гостя. Очевидці не намагались вигнати слона, а просто зняли інцидент на відео.
У Таїланді слон проник у житловий будинок: дивіться відео
Курйозні новини зі світу тварин: коротко
- У фотосесію сім'ї з Огайо втрутився кінь. Фото вдались справді незабутніми.
- Журналісти 24 каналу зібрали 5 методів кішок, які вони використовують, аби знущатись з людей.
- У притулок потрапив кіт, який важив майже 12 кілограмів.
- З собаки зістригли аж 3 кілограми сплутаної шерсті.