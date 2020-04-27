Кличко уволил своего заместителя Слончака после скандала

Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака. Отныне уже экс-чиновник попал в громкий скандал, ударив полицейского.

О решении уволить своего заместителя мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, пишет 24 канал. Кроме того, мэр столицы извинился перед полицейскими и киевлянами за такое поведение своего подчиненного.

Подробнее Слончак может загреметь на 5 лет: появилось видео с регистратора патрульных

Владимир Солончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины,

– отметил Кличко.

Кличко подчеркнул, что не собирается никого прикрывать, а особенно тех, кто дискредитирует городскую власть Киева.

Слончак ударил полицейского: смотрите видео с регистратора

Задержание Слончака: коротко

Полиция остановила Mercedes в Киеве, вечером 26 апреля, при незначительном нарушении ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром – заместитель Кличко Владимир Слончак.

Полицейские заподозрили, что водитель была нетрезвой. Та в свою очередь отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из авто, Слончак начал кричать на патрульных, мешать и угрожать расправой. В конце концов – ударил полицейского.