Кличко уволил своего заместителя Слончака после скандала
Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака. Отныне уже экс-чиновник попал в громкий скандал, ударив полицейского.
О решении уволить своего заместителя мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, пишет 24 канал. Кроме того, мэр столицы извинился перед полицейскими и киевлянами за такое поведение своего подчиненного.
Подробнее Слончак может загреметь на 5 лет: появилось видео с регистратора патрульных
Владимир Солончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины,
– отметил Кличко.
Кличко подчеркнул, что не собирается никого прикрывать, а особенно тех, кто дискредитирует городскую власть Киева.
Слончак ударил полицейского: смотрите видео с регистратора
Задержание Слончака: коротко
- Полиция остановила Mercedes в Киеве, вечером 26 апреля, при незначительном нарушении ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром – заместитель Кличко Владимир Слончак.
- Полицейские заподозрили, что водитель была нетрезвой. Та в свою очередь отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из авто, Слончак начал кричать на патрульных, мешать и угрожать расправой. В конце концов – ударил полицейского.
- После этого Слончака задержали и поместили в изолятор. По данным СМИ ему туда вызвали скорую, ведь он якобы имеет хронические заболевание. На саму Людмилу Костенко составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.