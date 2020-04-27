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      Кличко уволил своего заместителя Слончака после скандала

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      Владимир Слончак уволен после скандала – новости
      Слончака уволили с должности заместителя председателя КГГА / фото КГГА

      Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко уволил своего заместителя Владимира Слончака. Отныне уже экс-чиновник попал в громкий скандал, ударив полицейского.

      О решении уволить своего заместителя мэр Киева Виталий Кличко сообщил на брифинге, пишет 24 канал. Кроме того, мэр столицы извинился перед полицейскими и киевлянами за такое поведение своего подчиненного.

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      Владимир Солончак должен отвечать за свои поступки по закону, как и каждый гражданин Украины,
      – отметил Кличко.

      Кличко подчеркнул, что не собирается никого прикрывать, а особенно тех, кто дискредитирует городскую власть Киева.

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      Задержание Слончака: коротко

      • Полиция остановила Mercedes в Киеве, вечером 26 апреля, при незначительном нарушении ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром – заместитель Кличко Владимир Слончак.
      • Полицейские заподозрили, что водитель была нетрезвой. Та в свою очередь отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из авто, Слончак начал кричать на патрульных, мешать и угрожать расправой. В конце концов – ударил полицейского.
      • После этого Слончака задержали и поместили в изолятор. По данным СМИ ему туда вызвали скорую, ведь он якобы имеет хронические заболевание. На саму Людмилу Костенко составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики КГГА Виталий Кличко Задержание Владимира Слончака Полиция
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