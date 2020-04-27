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      Кличко звільнив свого заступника Слончака після скандалу

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      Слончака звільнили з посади заступника голови КМДА
      Слончака звільнили з посади заступника голови КМДА / фото КМДА

      Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака. Той потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.

      Про рішення звільнити свого заступника мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу, пише 24 канал. Окрім того, мер столиці вибачився перед поліцейськими та киянами за таку поведінку свого підлеглого.

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      Володимир Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, як і кожен громадянин України,
      – зазначив Кличко.

      Кличко підкреслив, що не збирається нікого прикривати, а особливо тих, хто дискредитує міську владу Києва.

      Слончак вдарив поліцейського: дивіться відео з реєстратора

      Затримання Слончака: коротко 

      • Поліція зупинила Mercedes у Києві ввечері 26 квітня за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари.
      • За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром – заступник Кличка Володимир Слончак.
      • Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була нетверезою. Та у свою чергу відмовилася пройти тест на драгері.
      • Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, заважати і погрожувати розправою. Зрештою – вдарив поліцейського
      • ​Після цього Слончака затримали і помістили у СІЗО. За даними ЗМІ йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання.
      • ​На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Віталій Кличко КМДА Затримання Володимира Слончака Поліція Новини політики
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