Кличко звільнив свого заступника Слончака після скандалу

Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив свого заступника Володимира Слончака. Той потрапив у гучний скандал, вдаривши поліцейського.

Про рішення звільнити свого заступника мер Києва Віталій Кличко повідомив на брифінгу, пише 24 канал. Окрім того, мер столиці вибачився перед поліцейськими та киянами за таку поведінку свого підлеглого.

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Володимир Солончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, як і кожен громадянин України,

– зазначив Кличко.

Кличко підкреслив, що не збирається нікого прикривати, а особливо тих, хто дискредитує міську владу Києва.

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