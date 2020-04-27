Хто такий Володимир Слончак – ексзаступник Кличка, який побив поліцейського

Заступник голови КМДА Володимир Слончак позбувся своєї посади. Усе через те, що вдарив поліцейського, погрожував йому розправою та дозволяв собі зверхні висловлювання щодо правоохоронців. Це вже не перший скандал, у який потрапив чиновник. Біографію Слончака читайте у матеріалі.

Віталій Кличко після значного розголосу скандалу повідомив, що звільнив свого заступника. 24 канал зібрав інформацію про біографію Володимира Слончака, його кар'єрне сходження та інциденти, у які він вже потрапляв.

Детальніше про те, як заступника голови КМДА Слончака затримала поліція

Біографія Слончака

Володимиру Слончаку 35 років, він народився у Василькові на Київщині. У 2005 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, через тринадцять років отримав ступінь кандидата юридичних наук. У 2016 році став заслуженим юристом України.

З 2005 року почав кар'єру у Київській міській державній адміністрації – був головним спеціалістом відділу правової експертизи Київради. Відтоді у його трудовій книзі багато посад із приставкою "начальник" і "головний": головний спеціаліст відділу правової експертизи проектів рішень Київради, начальник відділу експертизи проєктів рішень з питань землекористування та містобудування управління правової експертизи проектів рішень та розпоряджень та інші.

З 2015 року представляв громаду Києва у Наглядовій раді приватного акціонерного товариства "Київміськбуд". Обіймав посаду голови цього регуляторного органу. Слончак із 2016 року очолював управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради.



Слончак – голова Наглядової ради "Київміськбуду" / фото з фейсбук-сторінки Слончака

З 12 грудня 2018 року став заступником голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. Він займається питаннями комунальної власності, екології та природних ресурсів, а також працює в напрямку правової політики.

Слончак одружений, має доньку Софію і сина Григорія.

Декларація Володимира Слончака

Згідно з декларацією, Слончак заробив за 2019 рік понад 615 тисяч гривень. З нерухомого майна у Слончака ділянка на понад 800 квадратних метрів у Василькові і квартира там же площею 62 квадратні метри (володіє нею спільно з родиною).

У Слончака авто Jeep Grand Cherokee 2014 року випуску, яке коштувало 89 тисяч гривень. Задекларував Слончак і механічний годинник Frederique constant, вартість якого невідома.

Готівкою Слончак зберігає 30 тисяч доларів і 700 тисяч гривень, його дружина – ще 10 тисяч доларів і 200 тисяч у нашій національній валюті. У банку Слончак тримає 28 тисяч гривень.

Інциденти, в які потрапляв Слончак

Погоня зі стріляниною

Стався цей інцидент три роки тому – у квітні 2017-го. дорогою з Києва до Василькова. Між двома учасниками дорожнього руху стався конфлікт. Водії влаштували перегони на дорозі, а пізніше заїхали на територію пожежної частини у Василькові, де й влаштували стрілянину.

Речник поліції Київської області Микола Жукович тоді заявив ЗМІ, що, коли правоохоронці приїхали на місце конфлікту, озброєний був лише Слончак, тоді як у водія і пасажирів іншого авто зброї не було. Інцидент кваліфікували як хуліганство.

Побиття Слончака

17 вересня 2019 року невідомий в під'їзді житлового будинку побив Володимира Слончака. Лікарі діагностували Слончаку закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої голови і наклали аж 14 швів. Його шпиталізували у важкому стані в реанімацію.

Наступного дня Слончак дав свідчення поліції, однак справа продовження або принаймні розголосу, не набула.

Підробка документів

Згідно із результатами розслідувань журналістів "Наших грошей", Володимир Слончак може бути причетним до фальсифікації документів. Ідеться про те, що чиновники Київради "підробили документи, щоб протягнути скандальні будівництва в обхід нового закону".

За інформацією журналістів, до цього був причетний Слончак, який на той момент обіймав посаду начальника управління правового забезпечення діяльності у Київській міській раді. Того ж дня, коли Слончак підписав необхідні папери, Кличко подав проєкт рішення про призначення його заступником.



Рішення управління, яке "в обхід закону" дозволило будівництво / Зображення nashigroshi.org

Побиття поліцейського і затримання

Поліція зупинила Mercedes у Києві ввечері 26 квітня за незначне порушення ПДР – водійка не ввімкнула фари. За кермом була депутатка Київради Людмила Костенко, а пасажиром – Володимир Слончак. Поліцейські запідозрили, що кермувальниця була нетверезою. Та у свою чергу відмовилася пройти тест на драгері. Вийшовши з авто, Слончак почав кричати на патрульних, лаяти нецензурними словами, заважати і погрожувати розправою. Зрештою – вдарив поліцейського.



Свідками затримання Слончака були десятки людей, які і повикладали все в соцмережі

​Після цього Слончака затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За даними ЗМІ, йому туди викликали швидку, адже він нібито має хронічні захворювання.​ На саму Людмилу Костенко склали адмінпротокол за кермування у нетверезому стані.

Дивіться відео затримання Слончака

На скандал уже зреагував начальник Національної поліції Ігор Клименко. Він зазначив, що розслідування цієї справи відбудеться незалежно від того, яку посаду обіймає чи обіймав колись Слончак.