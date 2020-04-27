Избиение полицейского и подделка документов: кто такой Владимир Слончак

Заместитель председателя КГГА Владимир Слончак лишился своей должности. Все из-за того, что ударил полицейского, угрожал ему расправой и позволял себе пренебрежительные высказывания в отношении правоохранителей. Это уже не первый скандал, в который попал чиновник. Биографию Слончака читайте в материале.

Виталий Кличко после широкой огласки скандала сообщил, что уволил своего заместителя. 24 канал собрал информацию о биографии Владимира Слончака, его карьерное восхождение и инциденты, в которые он уже попадал.

Подробнее Кличко уволил своего заместителя Слончака после скандала

Биография Слончака

Владимиру Слончаку 35 лет, он родился в Василькове на Киевщине. В 2005 году закончил Межрегиональную академию управления персоналом, через тринадцать лет получил степень кандидата юридических наук. В 2016 году стал заслуженным юристом Украины.

С 2005 года начал карьеру в Киевской городской государственной администрации – был главным специалистом отдела правовой экспертизы Киевсовета. С тех пор в его трудовой книге много должностей с приставкой "начальник" и "главный": главный специалист отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета, начальник отдела экспертизы проектов решений по вопросам землепользования и градостроительства управления правовой экспертизы проектов решений и распоряжений и другие.

С 2015 года представлял общину Киева в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Киевгорстрой". Занимал должность председателя этого регуляторного органа. Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета.



Слончак – председатель Наблюдательного совета "Киевгорстроя" / фото с фейсбук-страницы Слончака

С 12 декабря 2018 года стал заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления муниципальных полномочий. Он занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также работает в направлении правовой политики.

Слончак женат, имеет дочь Софию и сына Григория.

Декларация Владимира Слончака

Согласно декларации, Слончак заработал за 2019 год свыше 615 тысяч гривен. Из недвижимого имущества в Слончака участок более 800 квадратных метров в Василькове и квартира там же площадью 62 квадратных метра (владеет ею совместно с семьей).

В Слончака авто Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска, которое стоило 89 тысяч гривен. Задекларировал Слончак и механические часы Frederique constant, стоимость которых неизвестна.

Наличными Слончак хранит 30 тысяч долларов и 700 тысяч гривен, его жена – еще 10 тысяч долларов и 200 тысяч в нашей национальной валюте. В банке Слончак держит 28 тысяч гривен.

Инциденты, в которые попадал Слончак

Погоня со стрельбой

Произошел этот инцидент три года назад – в апреле 2017-го. по дороге из Киева в Васильков. Между двумя участниками дорожного движения произошел конфликт. Водители устроили гонки на дороге, а позже заехали на территорию пожарной части в Василькове, где и устроили стрельбу.

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович тогда заявил СМИ, что, когда правоохранители приехали на место конфликта, вооружен был лишь Слончак, тогда как у водителя и пассажиров другого авто оружия не было. Инцидент квалифицировали как хулиганство.

Избиение Слончака

17 сентября 2019 года неизвестный в подъезде жилого дома избил Владимира Слончака. Врачи диагностировали Слончаку закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы головы и наложили 14 швов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию.

На следующий день Слончак дал показания полиции, однако дело продолжения или по крайней мере огласки не получило.

Подделка документов

Согласно результатам расследований журналистов "Наших денег", Владимир Слончак может быть причастен к фальсификации документов. Речь идет о том ,что чиновники Киевсовета "подделали документы, чтобы протянуть скандальные стройки в обход нового закона".

По информации журналистов, к этому был причастен Слончак, который на тот момент занимал должность начальника управления правового обеспечения деятельности в Киевском городском совете. Того же дня, когда Слончак подписал необходимые бумаги, Кличко подал проект решения о назначении его заместителем.



Решение управления, которое "в обход закона" позволило строительство / Изображения nashigroshi.org

Избиение полицейского и задержание

Полиция остановила Mercedes в Киеве вечером 26 апреля за незначительное нарушение ПДД – водитель не включила фары. За рулем была депутат Киевсовета Людмила Костенко, а пассажиром – Владимир Слончак. Полицейские заподозрили, что водитель была нетрезвой. Но та в свою очередь отказалась пройти тест на драгере. Выйдя из авто, Слончак начал кричать на патрульных, ругать нецензурными словами, мешать и угрожать расправой. В конце концов – ударил полицейского.



Свидетелями задержания Слончака были десятки людей, которые и произвели все в соцсети

​После этого Слончака задержали и поместили в изолятор временного содержания. По данным СМИ, ему туда вызвали скорую, ведь он якобы имеет хронические заболевания.​ На саму Людмилу Костенко составили админпротокол за вождение в нетрезвом состоянии.

Смотрите видео задержания Слончака

На скандал уже среагировал начальник Национальной полиции Игорь Клименко. Он отметил, что расследование этого дела состоится независимо от того, какую должность занимает или занимал когда-то Слончак.